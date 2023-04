Al culmine della lite impugna un’ascia a aggredisce il rivale, violenza alla Lupa

Al culmine di una lite impugna un’accetta e cerca di colpire il rivale. I fatti sono accaduti intorno alle 19 di oggi, sabato 8 aprile. Tutto parrebbe essere iniziato in via Colombo, nella zona di piazzale Roma. Tra due uomini stranieri sarebbe nata un’accesa lite, pare per futili motivi. I due avrebbero iniziato a litigare furiosamente. A un certo punto uno dei due avrebbe raggiunto una vettura e dall’auto avrebbe estratto un’ascia. Proprio con quell’arma avrebbe tentato di aggredire il rivale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e la polizia. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, l’autore del gesto si era già dato alla fuga. A terra gli operatori hanno trovato l’ascia utilizzata per l’aggressione e ora indagini sono in corso. L’aggredito è stato condotto al pronto soccorso per alcune ferite non gravi, non è chiaro se causate dall’arma.