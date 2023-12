Punti di vista: “Impariamo a chiudere le partite”. L’analisi di Amorini dopo Real Calepina-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un’altra vittoria fotocopia, frutto di una superiorità netta ma di un’incapacità altrettanto evidente di chiudere le partite, che alla lunga può rappresentare un problema. Ma intanto il curriculum del Piace formato Rossini vede 5 vittorie, due pareggi e un meno 5 dall’Arconatese in attesa di chiudere il girone di andata mercoledì al Garilli contro la Varesina.

La considerazione finale non è altro che uno spunto di riflessione che vorrei lanciare a Rossini. Con la regola dei 5 cambi, che di fatto ha cambiato il modo di gestire le rose, il mister sposa la politica del cambio per necessità. In un momento in cui la rosa si allarga e sarebbe da sfruttare al massimo, non sarebbe meglio anticipare i cambi?

