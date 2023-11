Punti di vista: “Pensiamo alla singola partita”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Crema – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Abbiamo fermato la striscia negativa è l’aspetto confortante, c’è tanto da lavorare è la reale valutazione di un pareggio soffertissimo contro il Crema. Ora una settimana in cui Rossini proverà ad incidere realmente sulla squadra cominciando a dare i suoi dettami e una maggiore condizione fisica (chiaramente lacunosa). Insomma il lavoro da fare è tanto ed è opportuno pensare alla singola partita rispetto ad obiettivi di alta classifica che in questo momento non appartengono alle qualità reali di questa squadra. L’ultima valutazione è per D’Agostino che mai come oggi ho visto nella partita a livello di voglia ed intensità. Un segnale importante per tutto il gruppo.

