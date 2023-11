Piacenza – Crema 1-1, Bardelloni dal dischetto risponde a Recino. Rossini: “La squadra ha dato tanto, ma c’è molto lavoro da fare” – AUDIO

Il Piacenza non va oltre l’1-1 al “Garilli” contro il Crema che si è dimostrato un avversario temibile con occasioni concrete durante tutto il match. La prima di Rossini sulla panchina del Piacenza inizia con un insolito 4-4-2 con Recino e D’Agostino in avanti e con l’inaspettato ritorno di Moro fra i pali.

Durante la prima frazione di gioco regna l’equilibrio, poche occasioni per entrambe le squadre, una su tutte il mancino di Lovaglio che sfiora la traversa. Il Piacenza però vede la luce nell’ultimo minuto del primo tempo con un tiro di D’Agostino che sbatte sulla traversa e Giorgio Recino, oggi capitano vista la squalifica di Silva dopo il brutto episodio di Legnano, si fa trovare pronto sulla ribattuta e al volo riesce a trovare la rete dell’1-0. Il secondo tempo comincia con la sostituzione di Bardelloni, subentrato a Gallo, che si fa trovare subito decisivo subendo un fallo da Canale in area di rigore, guadagnandosi la possibilità di pareggiare i conti dal dischetto. Possibilità che non viene sprecata e lo stesso Bardelloni spiazza Moro su calcio di rigore e porta il punteggio sull’1-1.

Secondo tempo che prosegue con il Crema che prova in più occasioni a ribaltare la partita, una su tutte un colpo di testa del difensore centrale Cerri che Moro riesce a togliere dall’incrocio dei pali.

I biancorossi portano a casa un solo punto e si trovano momentaneamente a -9 dall’Arconatese, attuale prima in classifica. Prossimo appuntamento domenica 12 Novembre Pontisola-Piacenza alle 14:30.

Le parole di Rossini

La Partita

Primo tempo

Fischio d’inizio al Garilli! Piacenza in completo bianco; ospiti in divisa nera.

8′- Crema molto aggressivo in questi primi minuti, nessun tiro in porta da entrambe le parti, ma gli ospiti provano a fare la partita.

9′- Buona ripartenza dei biancorossi, D’Agostino prova dalla distanza. Palla abbondantemente fuori.

13′- Calcio di punizione per il Crema dopo un’imperfezione difensiva di Andreoli. Russo sul pallone, palla sopra la traversa.

17′- Super occasione per il Piacenza! Dopo un’azione ben costruita, Gerbaudo viene servito perfettamente da Recino e spreca l’occasione del possibile 1-0.

20′- Ndoye tenta l’acrobazia, ma la difesa ospite respinge e prova la ripartenza. Baudouin ferma il contropiede, ma gli costa l’ammonizione.

26′- Lussignoli serve perfettamente Grasso sull’out di destra, Baudouin riesce a evitare il tiro.

32′- Occasione per il Crema con Lovaglio che prova a giro con il mancino da posizione defilata, la palla sfiora la traversa.

41′- Ritmi decisamente più bassi rispetto alla prima mezz’ora, poche occasioni da entrambe le parti.

45′- Recino porta avanti il Piacenza! Dopo una clamorosa traversa di D’Agostino, il numero 9 biancorosso, oggi capitano, trova il gol del vantaggio al volo. Piacenza – Crema 1-0.

Finisce il primo tempo al “Garilli” sul punteggio di 1-0 con la rete del numero 9 biancorosso Giorgio Recino. Prima frazione molto equilibrata con numerose occasioni sia per il Piacenza sia per gli ospiti, ma i locali sono riusciti a portarsi in vantaggio negli ultimi istanti del primo tempo.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo, una sostituzione per il Crema. Entra Bardelloni per Gallo.

47′- Calcio di rigore per il Crema! Fallo sul subentrato Bardelloni da parte di canale. Lo stesso Bardelloni sul dischetto spiazza Moro. Tutto da rifare per i biancorossi. Piacenza – Crema 1-1.

53′- Il Crema prova ripetutamente a trovare il vantaggio, la difesa locale lavora bene, ma non riesce a uscire dalla propria metà campo.

57′- Primo cambio per il Piacenza: entra Castro, esce Ndoye.

67′- Poche occasioni in questo secondo tempo, ritmi molto più bassi rispetto alla prima frazione.

69′- Occasione Crema con un colpo di testa di Cerri, super parata di Moro che la mette in calcio d’angolo.

74′- Grande azione del Piacenza che parte dai piedi di Gerbaudo che successivamente si inserisce e colpisce di testa, palla sopra la traversa.

80′- Opportunità per il Crema con Russo, Moro salva i biancorossi.

83′- Crema vicino al gol! Piacenza in difficoltà, Russo prova il tiro, ma non riesce a dare la giusta potenza.

88′- Il Piacenza ci prova con Gerbaudo, buona uscita di Ziglioli che evita il pericolo.

Triplice fischio al “Garilli”, Piacenza-Crema finisce 1-1.

Le formazioni

Piacenza (4-4-2): Moro; Canale, Baudouin, Del Dotto, Santella; Artioli, Gerbaudo, Andreoli, Ndoye; D’Agostino, Recino. All Rossini

Crema (4-3-3): Ziglioli, Accorsini, Abba’, Baggi, Lussignoli, Cerri, Russo, Tomella, Gallo, Grasso, Lovaglio. All Danese

Il pre partita