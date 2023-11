Premiazione della Prima edizione del Premio Mario Favari il 6 novembre

Si terrà lunedì 6 novembre alle ore 18 presso la sede della Famiglia Piasinteina la cerimonia di premiazione della Prima edizione del Premio Mario Favari, iniziativa inserita nelle celebrazioni del 70° compleanno della Famiglia Piasinteina.



Mario Favari è nato il 24 febbraio del 1923 a Piacenza in Via Taverna, Strä Alvä. Mario Favari è stato un grande appassionato di storia, di tutta la storia, ma soprattutto un innamorato della sua Piacenza.

Su Piacenza ha scritto diversi libri fra cui, “Gente di Strà Levata”, “Monsignor Francesco Torta, operaio della Bontà”, “Giochi dimenticati” e “Ti racconto Piacenza”, la storia di Piacenza narrata ai ragazzi, una storia fresca e a tratti persino divertente per la sua capacità espressiva immediata. Infine “Un ritorno nel tempo che si è perso” (uscito postumo) e Fiabe e leggende del Po.



Maestro elementare appassionato, all’avanguardia, anticipatore nell’utilizzo di strumenti innovativi e “multimediali” (quelli che il periodo consentiva). Con la sua visione a 360° della pedagogia e della didattica aveva uno sguardo profondo su ciascuno dei suoi allievi dai quali sapeva trarre fuori il meglio: in ciascuno sapeva far emergere il proprio talento.

Muore a Piacenza il 1° ottobre del 1989.

La partecipazione è libera.