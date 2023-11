Mostra fotografica di Sergio Foletti “Tratteggi di luce”, dal 6 al 25 novembre alla Passerini Landi

Sarà esposta al pubblico da lunedì 6 novembre (a partire dalle ore 14), al piano terra della biblioteca Passerini Landi, la mostra fotografica di Sergio Foletti “Tratteggi di luce”.

Le opere selezionate sono il frutto di una reinterpretazione del genere “still life” e prendono spunto dai ricordi personali e dall’esperienza formativa dell’autore durante gli anni di frequenza del Liceo Artistico di Brera, quando gli allievi copiavano oggetti diversi per forma, dimensione e materia, appositamente combinati dall’insegnante. Il titolo della mostra richiama le luci e le ombre in fotografia, che per analogia ricordano i chiaroscuri eseguiti con matite e carboncini nell’aula di disegno.

Tra gli scatti campeggiano composizioni floreali e vegetali su sfondo scuro, nonché istantanee di fantasia con particolare attenzione alla combinazione di forme differenti e agli equilibri tra pesi, volumi e accostamenti cromatici. La mostra rimarrà aperta sino a sabato 25 novembre. Per informazioni: tel 0523 492410 email biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it.