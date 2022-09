Punti di vista: “Poche certezze e squadra nervosa”. L’analisi di Amorini dopo Pergolettese-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Ho sempre detto che la prima di campionato non è sufficiente per fare la valutazione di una squadra, ma è chiaro che il Piacenza sceso in campo a Crema è molto distante da quello che speravamo di vedere.

In precampionato si era vista una squadra che aveva nella compattezza e nei pochi gol subiti il suo stile; mentre a Crema abbiamo notato una formazione con ben poche certezze. Inoltre, i tre espulsi denotano un nervosismo esagerato in relazione all’importanza del match. Non è forse questo esordio è stato caricato troppo di aspettative?

