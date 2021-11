Punti di vista: “Troppa differenza in campo”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Padova – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Troppa differenza in campo per poter pensare di cavarsela contro questo Padova.

Dopo il vantaggio degli ospiti firmato da Chiricò, il Piacenza ha avuto un paio di occasioni importanti ma non è riuscito ad arrivare al tiro. Da lì in poi una partita equilibrata in cui abbiamo avuto l’ennesima conferma che senza Cesarini davanti si combina quasi nulla. Molto bene Raicevic, autore di un gol su colpo di testa e di un assist al bacio per Rabbi.

Mercoledì la Coppa Italia

Ora testa a mercoledì: sfida diretta contro la Fidelis Andria che ci potrebbe aprire delle prospettive playoff molto interessanti.

Una chiosa su Armini

Giocatore che ha potenzialità importanti ed è determinante in una difesa a tre, ma che deve imparare il più velocemente possibile a mantenere la stessa intensità e concentrazione per tutta la partita. Forse è il momento di provare a dare maggiore spazio a Simonetti.

