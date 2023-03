Puoi cambiare il finale, il 21 marzo incontro con Daniele Zaccaro, protagonista di Ero un bullo.

L’appuntamento, alle 10.30, presso il centro congressi G. Mazzocchi, lancia il messaggio che nessuno di noi ha un destino già scritto, ma che può sempre prendere posizione rispetto alla propria storia, al proprio contesto sociale e familiare e in generale rispetto a tutto ciò che gli accade. Questo quanto sottolinea il professor Daniele Bruzzone, coordinatore del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione primaria.

Interverrà Daniel Zaccaro, protagonista del libro Ero un bullo: cresciuto a Quarto Oggiaro, periferia nord-ovest, è stato bullo, teppista e persino rapinatore. Ha sbagliato e ha pagato, è finito in carcere, prima al Beccaria e dopo a San Vittore; poi l’incontro con le persone giuste e l’inizio del cambiamento «Ognuno può imprimere una svolta al proprio percorso, a volte anche cambiare radicalmente, a patto che trovi sul suo cammino qualcuno che creda in lui, capace di vedere oltre il dato di fatto, intravedendo un futuro diverso e possibile. Un educatore fa questo. Ecco perché oltra a Daniel Zaccaro interverrà anche don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto Penitenziario per minorenni Cesare Beccaria, l’educatore che lo ha aiutato a scoprire questa versione migliore di se stesso. «Del resto, le cose migliori nella vita arrivano sempre dagli incontri significativi che facciamo».

Organizzato dalla facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Piacenza, l’incontro si rivolge agli studenti che si preparano a diventare educatori e pedagogisti, ed è aperto a tutti coloro che vogliono a scoprire una storia di rinascita e di impegno.

Dopo i saluti istituzionali che saranno curati dal preside della facoltà di Scienze della formazione professor Domenico Simeone e dal coordinatore del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione professor Daniele Bruzzone, l’incontro sarà introdotto e coordinato dalla docente di pedagogia sociale professoressa Alessandra Augelli.

Alberto Gromi interpreterà alcuni passi del libro