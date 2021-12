Parte subito la quarantena con il tampone rapido positivo, Laneri (Federfarma): “Farmacie ancora più appesantite. Non c’è ancora chiarezza sull’organizzazione” – AUDIO

Parte subito la quarantena con il tampone rapido positivo, Roberto Laneri: “Farmacie ancora più appesantite. Non c’è ancora chiarezza sull’organizzazione dopo questa decisione“. Sul tema è intervenuto a Radio Sound il Presidente di Federfarma Piacenza dopo le informazioni giunte dalla Regione. In particolare è stato deciso che in caso di risultato positivo, saranno sufficienti i test antigenici per l’indicazione diagnostica di un’infezione da Covid-19, anche senza una conferma con tampone molecolare.



“La Circolare- commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini- permette di semplificare e accelerare la presa in carico dei casi positivi e dei contatti stretti, alleggerendo allo stesso tempo il lavoro dei Dipartimenti di Sanità pubblica, impegnati nella complessa gestione della campagna vaccinale e nel tracciamento”.

Davanti a questa decisione rimane perplesso il Presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri

“Credo che questa novità appesantisca ancora di più le farmacie. Comunque non c’è ancora organizzazione sul tracciamento. Voglio ricordare che noi facciamo i tamponi solo a chi non ha sintomi, quindi i sintomatici che noi troviamo positivi e che vanno in quarantena poi non possono tornare da noi a rifare il test perché hanno sintomi. E’ un gatto che si morde la coda. Attendiamo chiarimenti”.

Stanno salendo i contagi, le farmacie sono prese d’assalto in questo periodo?

“Sì. Senza ombra di dubbio siamo in una situazione molto intensa per tutti. Siamo stanchi noi, ma anche i nostri collaboratori. Comunque le farmacie fino adesso hanno retto bene, il problema è quando ci sono dei cambiamenti all’ultimo minuto senza una organizzazione precisa. Prima l’organizzazione e poi la dichiarazione, e noi facciamo di conseguenza”.

Parte subito la quarantena con il tampone rapido positivo, AUDIO INTERVISTA a Roberto Laneri Presidente di Federfarma Piacenza