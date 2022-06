Questionario rivolto ai commercianti piacentini: parcheggi, burocrazia e sicurezza i temi più richiesti – AUDIO

Confesercenti Piacenza e Unione Commercianti Piacenza hanno reso noto l’esito di un questionario proposto agli esercenti del territorio. Le conclusioni dell’elaborato sono state presentate anche ai candidati sindaci alle Elezioni Comunali a Piacenza del 12 giugno.

E’ stato per tutti noi – spiega Fabrizio Samuelli Direttore di Confesercenti Piacenza – un utilissimo strumento. In particolare perché sono stati circa 100 gli imprenditori che hanno risposto alle domande del questionario. E’ uno spaccato molto importante del commercio piacentino.

Quali sono state le richieste più diffuse

Sono emersi temi interessanti. L’argomento che riguarda i parcheggi è stato molto gettonato così come il decoro urbano, ma non solo perché c’è stato spazio anche per le richieste di riduzione della burocrazia. Inoltre si è parlato anche di sicurezza e delle forze dell’ordine. In particolare ci sono delle proposte che vedono gli stessi commercianti voler essere parte attiva nell’aiutare agenti e militari. Quindi un atteggiamento propositivo. Poi si è ragionato su temi di interesse per la categoria come quello legato alle aperture e chiusure domenicali, ma anche il discorso della pausa pranzo.

Quindi un’ottima risposta

Idee interessanti che sicuramente svilupperemo come associazioni e porteremo all’attenzione del Sindaco eletto.

Nota congiunta delle associazioni

Questionario