Laura Fusconi presenta il libro “I giorni lunghissimi della nostra infanzia”, l’ 8 giugno alla Passerini Landi

Laura Fusconi e “I giorni lunghissimi della nostra infanzia” mercoledì 8 giugno alla Passerini Landi.

S’intitola “I giorni lunghissimi della nostra infanzia” (Nottetempo, 2022), il libro – composto da tre lunghi racconti – della scrittrice piacentina Laura Fusconi, che verrà presentato mercoledì 8 giugno alle 17.30 alla Biblioteca comunale Passerini Landi nell’ambito dell’iniziativa “Piacenza che scrive”, promossa dalla struttura di via Carducci.

Un bel lavoro narrativo accolto con interesse e molti consensi da parte della critica. La storia: siamo nella provincia di Piacenza, Susanna è sovrappeso, con lei i compagni sono feroci e da quando la nonna è ammalata si sente ancor più sola. Annalia è bella, popolare, ma dopo una terribile vicenda che ha coinvolto il fratello, i genitori sono diventati due robot. Matteo ha gli occhi blu, una sorella di cui si prende cura e una famiglia che sta sfaldandosi. Tre storie, tre voci potenti, tre bambini che raccontano la loro giornata e che ci portano a sfiorare con la nostra mente quel territorio complesso che è l’infanzia. La stessa scrittrice, in un intervento sul quotidiano “Domani”, afferma in proposito: “Siamo abituati a pensare all’infanzia come se fosse l’età della spensieratezza, dove non esistono ancora i problemi degli adulti. Gli psicologi invece ci avvisano che non è così: siamo purtroppo molto distratti nei confronti dei bambini e dei loro problemi”.

Laura Fusconi è nata a Castelsangiovanni nel 1990. Dopo la laurea in Graphic Design&Art Direction si è diplomata in scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino. Per Fazi ha pubblicato nel 2018, il suo primo romanzo dal titolo “Volo di paglia”. Ha scritto racconti per le riviste “Retabolid”, “effe – Periodico di Altre Narratività”, “Verde rivista”, “Achab” e “Horizonte”. L’ingresso è libero.