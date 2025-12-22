Rifiuti a Natale e Santo Stefano, il vademecum per sportelli e raccolta

Le festività natalizie sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.
Comune di Piacenza
In occasione delle festività natalizie, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà EFFETTUATO REGOLARMENTE: i servizi in calendario giovedì 25/12/2025 (Natale) verranno posticipati a domenica 28/12 mentre saranno svolti regolarmente quelli previsti per venerdì 26/12/2025 (Santo Stefano), come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.
Comuni della Provincia
Negli altri comuni della Provincia, i servizi verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. I calendari sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it
I CENTRI DI RACCOLTA, gli sportelli IREN ed il NUMERO VERDE SERVIZI AMBIENTALI 800-212607 rimarranno chiusi giovedì 25/12/2025 e venerdì 26/12/2025. Fanno eccezione i Centri di Raccolta di Piacenza che, invece, il giorno 26/12 rimarranno aperti solo al mattino con orario 9-12.
“Cartone Selettivo” per le sole “Utenze non Domestiche”: nei giorni festivi i servizi saranno sospesi e i rifiuti saranno ritirati con il primo giro disponibile di “carta congiunta”.
Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 – 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 (esclusi i festivi) e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, inoltre è possibile utilizzare l’App IREN Ambiente per smartphone e tablet, tramite il form Contattaci della sezione Servizi.