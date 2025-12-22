Rifiuti a Natale e Santo Stefano, il vademecum per sportelli e raccolta

Le festività natalizie sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.

Comune di Piacenza

In occasione delle festività natalizie, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà EFFETTUATO REGOLARMENTE: i servizi in calendario giovedì 25/12/2025 (Natale) verranno posticipati a domenica 28/12 mentre saranno svolti regolarmente quelli previsti per venerdì 26/12/2025 (Santo Stefano), come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Comuni della Provincia

Negli altri comuni della Provincia, i servizi verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. I calendari sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it

I CENTRI DI RACCOLTA, gli sportelli IREN ed il NUMERO VERDE SERVIZI AMBIENTALI 800-212607 rimarranno chiusi giovedì 25/12/2025 e venerdì 26/12/2025. Fanno eccezione i Centri di Raccolta di Piacenza che, invece, il giorno 26/12 rimarranno aperti solo al mattino con orario 9-12.

“Cartone Selettivo” per le sole “Utenze non Domestiche”: nei giorni festivi i servizi saranno sospesi e i rifiuti saranno ritirati con il primo giro disponibile di “carta congiunta”.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 – 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 (esclusi i festivi) e il sabato dalle 8.00 alle 13.00, inoltre è possibile utilizzare l’App IREN Ambiente per smartphone e tablet, tramite il form Contattaci della sezione Servizi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy