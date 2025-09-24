Raccolta rifiuti, Forza Italia: “Impossibile accettare una gestione così maldestra e così costosa per la collettività”

“Facciamo fatica a pensare che anche gli attuali Amministratori, possano accettare una gestione dei rifiuti urbani così maldestra e non a dimensione di cittadino, nonostante gli altissimi costi che ricadono sulla collettività. Fare la raccolta differenziata è certamente un dovere civico, ma è altrettanto un dovere civico, degli amministratori locali e della Multiutility di riferimento, aiutare i cittadini a farla senza particolari disagi”. Con queste parole inizia la nota di Forza Italia in merito al sistema di raccolta rifiuti.

LA NOTA DI FORZA ITALIA

Ci riferiamo alla raccolta dell’indifferenziato, resa obbligatoria, attraverso un bidoncino in plastica che ogni cittadino/ famiglia deve riempire e mettere in strada, per poi consentire alla multiutility di provvedere allo svuotamento.

Sino a qui sembra tutto perfetto, funzionante senza intoppi… ma … ahinoi girando per la città, si osserva una situazione di aumentato degrado, di disordine, non consona ad una città che si prefigge di candidarsi a città della cultura. (allego all’articolo alcune esaustive foto dell’area cittadina e come termine di paragone, alcune del trentino).

Anche a Piacenza vi sono palazzi con molti appartamenti, che significa molti bidoncini lasciati in strada per il loro svuotamento, forse, per i nostri attuali amministratori, il problema non sembra sussistere, forse immaginano ampi spazi che non esistono, marciapiedi spaziosi e ben tenuti, dove il passaggio di un disabile o di un passeggino è sempre agevole.

Pensiamo che la Multiutility ed i nostri attuali Amministratori abbiamo anche considerato privacy e connessi, quando alla distribuzione dei bidoncini hanno suggerito di mettere il nome, per non confondere la proprietà del bidoncino con quello del vicino.

La multiutility e gli attuali amministratori avranno anche certamente considerato, che una volta che il bidoncino privato, accuratamente riempito con rifiuti in modo corretto, rimane in strada alla mercé di chiunque, può dare la possibilità a chiunque di depositare qualsiasi tipo di rifiuto. Ed il povero cittadino, come si diffende, nel caso in cui la Multiutility lo sanzioni perché nel bidoncino privato di indifferenziato, trova una latta di olio motore usato depositata da chissà chi?

In un caso come questo, come si fa a dimostrare che la responsabilità non è del proprietario del bidoncino?

Inoltre come risolviamo il problema legato alla privacy? Ovvio, con Il nome sul bidoncino.

Ah già si potrà mettere un adesivo anonimo!

Inoltre Piacenza è una città con una forte percentuale di persone anziane … probabilmente considerate dai nostri amministratori tutte forti ed in salute, che movimentano facilmente il bidoncino, che una volta riempito, pesa probabilmente, oltre i limiti previsti per la movimentazione dei carichi, che hanno anche gli operatori della multiutility.

Ah già … basta non riempire il bidoncino, lo svuoto più frequentemente, ma pago ogni svuotamento …

A proposito di svuotamento è d’obbligo un’altra domanda … gli operatori della multiutility dovranno “sparare” sul codice a barre del bidoncino ed il cittadino dovrà andare in fiducia che non venga “sparato” due tre volte di seguito? … Anche in questo caso, come fa il cittadino a tutelarsi ogni volta che mette il contenitore in strada? E poi come controllare, quando arriva la tassa dei rifiuti, se il numero di svuotamenti reali, corrisponde con quelli segnati in fattura?

Di fatto, ci sembra un sistema poco vicino al cittadino, anzi Multiutility e Amministratori attuali, sembrano aver studiato un sistema lacunoso, per spostare il grosso del lavoro a carico del cittadino, che tra l’altro non ha alcuno strumento per tutelarsi in caso di abusi od errori, da parte della multiutility o chi per loro e soprattutto, non ha nessun effettivo e reale risparmio sulla bolletta.

Perché non si è pensato a una raccolta tipo quelle organizzate in Trentino o in Romagna, dove ogni famiglia ha una chiave elettronica nominativa, che permette l’apertura della campana videosorvegliata, in questo modo smaltire l’indifferenziato risulta meno macchinoso, più pulito, più sicuro, meno impattante dal punto visita sociale, certamente più orientato al cittadino e alla sua responsabilizzazione.

La nostra città, nelle aree fuori dal centro storico, si presta ad avere un simile sistema, a volte guardare l’esperienza consolidata di altre realtà aiuta a fare meglio e può portare un tangibile risparmio per l’utente, che in tal caso, viene incentivato ad una virtuosa raccolta.

