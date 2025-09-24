Insicurezza in città, le proposte di Fratelli d’Italia: “Polizia locale di sera e militari nelle zone più calde”

Mozione urgente del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, con prima firmataria la capogruppo Sara Soresi, che rappresenta un pacchetto di soluzioni per affrontare in modo concreto ed organico il tema della sicurezza a Piacenza.

“La mozione – afferma la capogruppo Soresi – nasce da un quadro ormai innegabile: crescenti episodi di violenza, risse, atti di vandalismo e degrado urbano stanno minando il senso di sicurezza dei cittadini, in particolare in zone già critiche come Largo Erfurt, viale Dante ed il tratto finale di corso Vittorio Emanuele. Crediamo che la risposta debba essere articolata, tempestiva e strutturale: non annunci, ma misure concrete che mettano al centro la tutela della vivibilità per i residenti, il supporto ai commercianti ed il presidio dell’ordine pubblico”.

Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, in particolare, chiede all’Amministrazione di attuare le seguenti misure:

Introdurre formalmente il DASPO urbano nel Regolamento di Polizia Urbana, definendone campo di applicazione e modalità di esercizio. “L’inserimento di questo strumento all’interno del Regolamento Comunale – spiega Soresi – permetterebbe al Comune di individuare, oltre a quelle previste a livello nazionale, altre aree sensibili aggiuntive (come Largo Erfurt, viale Dante ed il tratto finale del Corso) così da applicare il daspo anche in quei luoghi che oggi sfuggono al perimetro legislativo nazionale”;

Introdurre nel Regolamento di Polizia Urbana misure specifiche per i LOCALI che siano teatro di episodi di violenza o degrado. “La previsione – afferma la capogruppo – di schede di valutazione del rischio (basate su segnalazioni di Polizia Locale, Forze dell’Ordine e dati storici), autorizzazioni subordinate all’adempimento di condizioni di sicurezza (installazione di telecamere, uscite di sicurezza, personale addetto alla sicurezza, sistemi di controllo accessi) e procedure snelle per la sospensione o revoca delle stesse in caso di reiterate infrazioni penso potrebbero incidere concretamente sulla prevenzione di episodi di violenza e degrado, responsabilizzando i gestori dei locali e tutelando i residenti ed i commercianti delle zone più esposte”;

Potenziare la VIDEOSORVEGLIANZA e la presenza della POLIZIA LOCALE, soprattutto in orario serale e nei fine settimana, prevedendo turni straordinari e pattuglie fisse nelle zone più critiche;

Destinare i MILITARI dell’operazione “Strade Sicure” alle aree ad alto rischio (Largo Erfurt, viale Dante, tratto finale di Corso Vittorio Emanuele), con presidi serali, soprattutto nei fine settimana;

Convocare una SEDUTA straordinaria del Consiglio Comunale o una Commissione ad hoc, con la partecipazione del Prefetto, del Questore e del Comandante dei Carabinieri, per elaborare un piano di sicurezza condiviso.

“Questa mozione – conclude Soresi – vuole rappresentare un insieme di misure coordinate e di immediata attuazione per restituire ai Piacentini il diritto di vivere in una città più sicura, tutelando residenti, commercianti e famiglie. Auspico che l’amministrazione dia un segnale concreto e rapido accogliendo queste proposte”.

