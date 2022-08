Racconti d’estate, narrazioni storiche ambientate a Pizzighettone il 20 e 27 agosto

La rassegna «Racconti d’estate» propone una serie di narrazioni storiche ambientate a Pizzighettone, sulle sponde del fiume Adda, fra il tardo Medioevo e il primo Rinascimento.

Lungo percorsi guidati a tappe nella cornice serale delle fortificazioni (illuminate dalla luce di torce e fiaccole) saranno raccontati episodi che riguardano la Valpadana tra il XV e il XVI secolo.

Queste storie non si limiteranno alla cronologia dei fatti salienti ma affronteranno vari aspetti del passato: arte, credenze, curiosità, economia e società.

Il primo appuntamento è per sabato 20 agosto alle 21:30 con “Pizzighettone 1500: guerre, scandali, potere”. L’evento si tiene a Pizzighettone nella cerchia muraria e Piazza d’Armi.

La vicenda si svolge poco dopo la campagna militare che fra il 1499 ed il 1500 porta il re di Francia Luigi XII di Valois-Orléans e la Repubblica di Venezia a occupare il Ducato di Milano, spodestando dal trono lombardo Ludovico il Moro.

Paolo Biglia, segretario e ambasciatore dell’ex duca, cerca di sfuggire ai nuovi dominatori e trova ospitalità a Pizzighettone presso il cognato Giovanni da Casale.

Il governo della Serenissima (che controlla la roccaforte adduana) conosce i trascorsi del diplomatico e non gradisce la sua presenza.

Paolo è messo al bando e Giovanni è proclamato ribelle dal provveditore veneziano di Pizzighettone, Fantino Valaresso.

I cognati riescono capovolgere la situazione: grazie a un tradimento coniugale della moglie di Giovanni, consumato proprio con Fantino Valaresso.

I due fanno intervenire l’ambasciatore francese a Venezia, che fa pressioni sul Collegio dei Savi per mettere sotto inchiesta il provveditore.

Il governo della Serenissima rimuove l’ufficiale dalla sua carica e lo pone in stato d’accusa. Fantino scampa al carcere ma per far cessare lo scandalo la Repubblica è costretta a riabilitare Paolo e Giovanni.

27 agosto

Il secondo appuntamento è per sabato 27 agosto alle 21:30 con “Pizzighettone 1449: intrigo al castello”. L’evento si tiene a Pizzighettone nella cerchia muraria e Piazza d’Armi

Anche quest’episodio si svolge in un periodo di conflitto della Valpadana quattrocentesca. Nel 1449 il condottiero Francesco Sforza, signore di Cremona, Pavia, Piacenza e Parma, è in guerra contro l’Aurea Repubblica Ambrosiana e lo stato veneziano per il dominio su Milano e sul suo territorio.

Il castellano di Pizzighettone Antonio Crivelli, al soldo della Repubblica, offre la roccaforte al capitano sforzesco.

Ne segue una trattativa segreta che termina con il passaggio di Antonio dalla parte degli Sforza. Dopo aver ricevuto un cospicuo pagamento, il castellano consegna la fortezza al condottiero, avviato a divenire in pochi mesi duca di Milano.

I due eventi sono organizzati dal «GVM» di Pizzighettone, che da anni si occupa di del recupero e della valorizzazione delle antiche architetture pizzighettonesi attraverso iniziative di sensibilizzazione e di promozione culturale e turistica.

Attiva dal 2010, la rassegna di spettacoli «Racconti d’estate» ha toccato l’Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana (ha fatto tappa anche nei territori di Piacenza e di Alta Val Tidone).

La partenza delle due narrazioni storiche avviene dall’Ufficio Informazioni di Piazza d’Armi (lato cerchia muraria). Il percorso si sviluppa in parte all’interno di ambienti coperti. Le manifestazioni si svolgono anche in caso di maltempo. Contributo: 5 euro. Info: telefono 349 2203693, Facebook raccontidestate, web www.davide.info/it/racconti-d-estate.html