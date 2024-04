Racconti disumani, Giorgio Pasotti in scena il 3 aprile al Teatro Municipale. Regia di Alessandro Gassmann

Racconti disumani, Giorgio Pasotti in scena il 3 aprile alle 21 al Teatro Municipale. Regia di Alessandro Gassmann.

Due straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka per parlare agli uomini degli uomini. Una relazione per un’Accademia e La tana: sembrerebbero due storie di animali. Una mette a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili, l’altra racconta il bisogno di costruirsi il riparo perfetto che ci metta al sicuro dall’esterno.

Giorgio Pasotti interpretando e Alessandro Gassmann dirigendo mettono in scena due “racconti disumani” e ci aiutano a capire chi è intorno a noi guardando, attraverso le parole di Kafka, ciò che ci spaventa.

Racconti disumani



«Franz Kafka – scrive Gassmann nelle note di regia – nei suoi racconti, ma come in tutto quello che ha scritto, sorprende, lavora sulla parte profonda di noi stessi, sempre con una visione personale, riconoscibile, inimitabile. Nei due racconti che ho scelto descrive due umanità “disumanizzate”. Penso sia il momento giusto per ridare la parola a questo gigante del teatro e della letteratura, proprio oggi quando molte delle paure da lui raccontate trovano posto nella realtà che viviamo».