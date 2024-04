Cgil Piacenza, nuova sede a San Nicolò spazi raddoppiati inaugurazione sabato 6 aprile

Cgil Piacenza nuova sede sabato 6 aprile alle ore 10:00 il taglio del nastro a San Nicolò (Piacenza), in via XXV Aprile numero 44. Un cambio di sede che segna il raddoppio degli spazi dedicati agli utenti per i servizi di tutela e di supporto – dalle pensioni all’assistenza fiscale passando per la tutela e la rappresentanza del lavoro – con accesso più semplice, parcheggi e ampia sala d’aspetto.

Cgil Piacenza una sede importante

“Una sede importante che per noi comporta la massima attenzione per dei bisogni in forte crescita, come in crescita è la comunità di donne e uomini, lavoratori e pensionati di San Nicolò” spiegano il segretario generale della Camera del Lavoro di Piacenza, Ivo Bussacchini, e il segretario generale Spi Cgil di Piacenza, Claudio Malacalza.

Cgil Piacenza nuova sede più grande

La nuova sede di via XXV Aprile sarà più grande, con due vetrine su strada, e accessibile, con parcheggi di fronte all’ingresso e la possibilità di organizzare incontri con spazi “flessibili” capaci di creare una sala riunioni adatta alle esigenze di una realtà in crescita.

Avvio della campagna fiscale

Un’inaugurazione che arriva giusto alla vigilia dell’avvio della campagna fiscale, che nella zona interessa centinaia di persone. L’appuntamento è quindi per sabato 6 aprile 2024 alle ore 10. Saranno presenti, oltre ai vertici Cgil e dei pensionati Spi, anche la sindaca del Comune di Rottofreno, Paola Galvani, e il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi