Arte contemporanea e geologia, dialogo sul paesaggio con l’artista Raghad Saqfalhait a XNL Piacenza il 15 giugno

Giovedì 15 giugno alle ore 19, XNL Piacenza è lieta di accogliere una conversazione d’artista con Raghad Saqfalhait (Ramallah, Palestina, 1996), artista ospite in questi mesi della comunità di Travo nell’ambito dell’iniziativa Una Boccata d’Arte.

Raghad Saqfalhait a XNL Piacenza

Saqfalhait dialogherà sul tema del paesaggio e del suo rapporto con le comunità locali insieme a Claudia Losi, artista e co-fondatrice di EN Laboratorio Collettivo, e al geologo Stefano Segadelli, dell’Area Geologia, Suoli e Sismica del Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna. L’incontro sarà l’occasione per presentare ed esplorare il progetto La montagna è ancora in movimento – لا يزالُ الجبلُ يتحرّ, con cui l’artista sta mettendo in relazione la millenaria storia geologica del territorio di Travo (Pc) e il paesaggio simbolico dell’immaginazione popolare.

La conversazione d’artista, che nasce dalla collaborazione di XNL con Fondazione Elpis, sarà moderata dalla coordinatrice di Una Boccata d’Arte Sofia Baldi Pighi, introdotto dalla direttrice di XNL Arte Paola Nicolin e da Marina Nissim e Bruno Barsanti, rispettivamente presidente e direttore di Fondazione Elpis. Saranno inoltre presenti il sindaco di Travo Lodovico Albasi, il vicepresidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli e l’assessore alla cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza.

In occasione dell’incontro saranno aperte al pubblico le mostre Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay. e Piacenza – Los Angeles. Libri d’arte e poesia (1991-2008) dall’archivio di Michele Lombardelli.

Una Boccata d’Arte è il progetto d’arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes che ogni anno si sviluppa in 20 borghi e paesi di tutta Italia, uno per ogni regione, che accolgono 20 artiste e artisti italiani e internazionali di età, formazione e pratiche differenti. Invitati a trascorrere un breve periodo di residenza, gli artisti realizzano 20 interventi in relazione con il territorio e le tradizioni delle comunità locali.

Nel 2023 il borgo di Travo è stato scelto in rappresentanza della regione Emilia-Romagna, per ospitare il progetto La montagna è ancora in movimento di Raghad Saqfalhait, realizzato con il patrocinio della Regione, del Comune di Travo e della Provincia di Piacenza. La montagna è ancora in movimento si ispira ai racconti degli abitanti del borgo della Valtrebbia e alla millenaria storia geologica del territorio e l’intervento dell’artista in residenza darà vita a un Sentiero d’Artista, un percorso fisico e mentale composto da una serie di sculture modellate con materiali di differente durevolezza, dalla malleabilità dell’argilla fino alla solidità della marna, e un video concepito come una mappatura affettiva degli abitanti di Travo, realizzato a partire dalla consultazione dell’archivio locale e da una serie di interviste, nella convinzione che paesaggio e comunità sono organismi simbionti, capaci di influenzarsi l’uno con l’altro. Spiega Raghad Saqfalhait: «Sento l’acqua che si muove all’interno della montagna sotto i miei piedi, ma non la vedo. L’acqua crea percorsi fra le fessure dei terreni argillosi che avvolgono le ofioliti. Sulla microscala, l’acqua rompe le piastrine di argilla, disperdendole, allontanandole e gonfiandole. L’acqua evapora, le argille si restringono, i terreni si spaccano, la montagna è ancora in movimento”.

L’intervento artistico La montagna è ancora in movimento sarà inaugurato sabato 24 giugno 2023 con una conferenza stampa alle ore 11 presso il Teatro Organico Perduca (Località Termine Grosso) e una performance collettiva alle ore 19 presso le Cantine del Castello Anguissola, piazza Trieste 16, Travo (PC). Per maggiori informazioni: www.unaboccatadarte.it