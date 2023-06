Solids Parma in esposizione il 14 e 15 giugno presente e futuro delle tecnologie di Granuli, polveri e solidi sfusi -AUDIO

Solids Parma il 14 e 15 giugno Padiglione 8 della Fiera di Parma la prima edizione, propone due giorni dedicati all’industria della lavorazione dei solidi sfusi: tavole rotonde, un talk show davvero innovativo e tanto business.

Ad esporre saranno circa 150 aziende produttrici di macchine per la movimentazione, lo stoccaggio, l’analisi e la trasformazione dei materiali a grana fine e grossa che mostreranno le soluzioni più innovative .

Anticiperanno le tendenze per i settori di gomma e plastica, alimentare, agricoltura e mangimi, chimica e farmaceutica, lavorazione dei metalli, minerario, carta e vetro. Sarà l’occasione per gli addetti del settore di conosccere quelle che sono le novità sulle macchine strumentali.

Solids Parma scopriamo cos’è

“Solids Parma è la fiera professionale per le tecnologie dei granuli, delle polveri e dei solidi sfusi – ci illustra Claudia Panciera marketing manager di Solids Parma – è comunque una fiera trasversale molto particolare in quanto bisogna immaginare che con un solo macchinario si puoi soddisfare l’esigenza di più settori”.

“Ma bisogna anche trovare le soluzioni applicabili a diverse categorie merceologiche, ad esempio il macchinario che straporta o analizza i granuli o le polveri, può essere utilizzato anche nel settore della plastica, i polimeri, oppure per il settore alimentare il caffè, la farina e la pasta”.

“Applicabile anche per il settore agrario ad esempio i mangimi, i concimi o il settore minerario, si tratta di una delle caratteristiche principali della Solids.

Solids Parma parte di un circuito europeo

“Solids Parma fa parte del circuito europeo Solids – ha illustrato Claudia Panciera – che è un circuito molto esteso presente ad Anversa, Cracovia, Rotterdam e Dortmund dove l’edizione tedesca ha riscosso un grande successo”.

“Il riscontro che abbiamo avuto dai visitatori è stato che ci veniva segnalata l’esigenza di organizzare Solids anche in Italia. Dove esistono fiere di settore ma nessuna che soddisfi la multisettorialità, abbiamo scelto Parma e l’Emilia Romagna perchè in regione ci sono attive 35 mila aziende di processo e perchè famosa per i suoi distrutti industriali, non ultima la sua collocazione geografica felice che la rende facilmente raggiungibile”.

Solids Parma un successo annunciato

“Dal momento in cui lo scorso anno abbiamo iniziato a organizzare e promuovere l’evento le richieste sono letteralmente esplose – racconta Panciera – siamo entrati subito in Sold Out, siamo davvero entusiati come si dice in gergo la fiera si è praticamente venduta da sola”:

“Entusiasti dal punti di vista della qualità degli espositori abbiamo Vam Group, Agr, Cuccolini Virtogroup, Penta Piovan, PAB Italia, Laver che sono veramente grandi nomi ma anche dal punto di vista delle tavole rotonde e delle conferenze che si terranno in questi due giorni”.

Le tavole rotonde e le conferenze

“Per quanto riguarda gli appuntamenti con le tavole rotonde elle conferenze siamo riusciti a riunire i temi più scottanti e tutto quello che – ha annunciato Panciera – sono i rumors del mercato”.

“Anche da questo punto di vista possiamo contare su relatori di grande spicco, mi riferisco a Fabio Manara che è il nuovissimo presidente della Compag che è la federazione nazionale delle rivendite agrarie, oppure abbiamo anche imprese del settore come Cereal Doks Group o Asso Sementi che interverranno all’interno di una tavola rotonda incentrata sul contributo della tracciabilità per sementi, mangimi e fertilizzanti proprio per il settore agrario”.

“Toccheremo anche un’ altre problematiche che sono poco conosciute per il settore alimentare che sono le norme Atex che hanno a che fare con tutto quello che è a rischio esplosione e M.O.C.A.che invece riguardano materiali e oggetti a contatto con gli alimenti“.

Solid Parma il talk show

“Si tratta di un talk show molto particolare è un talk molto innovativo – ha anticipato Claudia Panciera – incentrato sull’economia circolare Recicling e sostenibilità ma la sua particolarità è il suo focus, perchè è incentrato sulla sostenibilità e l’impiego dei Twin models”.

“Si tratta dei famosi Virtual Twins che in realtà sono nuovissimi, rappresentano l’avanguardia perchè utilizzano l’AI (Intelligenza Artificiale)”. E’ un tema molto particolare sconosciuto a molti, in quanto impatterà molto sull’ economizzazione dei processi”.

“Ad esempio in caso di una manutenzione le linee non si fermeranno, preservando così le aziende da perdite economiche o ritardate consegne, questa tematica attualissima e importante sarà al centro di questo talk”.

Informazioni

Solids Parma si terrà il 14 e 15 giugno Padiglione 8 alla Fiera di Parma, Programma sul sito ufficiale.