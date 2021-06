L’Associazione Motonautica Pavia e L’Associazione Motonautica Venezia, hanno organizzato, sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, la 69° edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia – Venezia, che si svolgerà domenica 6 giugno 2021.

La storica manifestazione sarebbe dovuta partire da Pavia per arrivare a Brondolo-Chioggia – Venezia nella stessa giornata, ma lo stato del Po ha portato gli organizzatori a cambiare la sede del via. A causa della secchezza del Grande Fiume – il livello d’acqua non permette lo svolgimento in sicurezza del Raid – la partenza è stata infatti spostata nel piacentino. Gli organizzatori hanno scelto San Nazzaro come sede idonea grazie alla collaborazione dell’Associazione Motonautica San Nazzaro.

I primi scafi saranno in acqua dalle ore 8/8 30.