Rancan (Lega): “In arrivo 521 milioni di euro per le strade emiliane, fondi anche per la Statale 45”

“In arrivo per la nostra Regione 521 milioni in infrastrutture stradali. Un finanziamento possibile a seguito della programmazione concordata dal Mit, guidato da Matteo Salvini, e Anas”. Così il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale e segretario della Lega Emilia Matteo Rancan.

“Le risorse saranno impiegate in interventi di ammodernamento, tra cui il tratto Cernusca – Rivergaro sulla SS45 ‘della Val Trebbia’, opera commissariata che così potrà finalmente essere avviata. Dopo anni di no, dalle parole ai fatti”.