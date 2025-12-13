“Ho un’arma in tasca, consegnami l’incasso”, rapina in un bar nella zona di viale Dante: indagini in corso

“Ho con me un’arma, consegnami l’incasso”. Rapina in un bar-tabacchi nella zona di viale Dante. I fatti sono accaduti nella prima mattina di oggi. Un uomo, pare di origini extracomunitarie, è entrato nel locale e ha consumato una bevanda all’interno. Dopo aver terminato la bevanda, l’uomo si è avvicinato al titolare che si trovava vicino alla cassa.

Senza mostrare alcuna arma ma dicendo di averne indosso una, il bandito si è fatto consegnare tutto l’incasso, vale a dire circa 200 euro. Subito dopo è uscito dal locale e si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Subito è intervenuta sul posto una Volante della polizia e il personale della polizia scientifica per i rilievi del caso. Al momento sono ancora in corso le indagini per identificare il rapinatore.

