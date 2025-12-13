Ex manifattura tabacchi, il ministro Foti: “Cooperazione tra livelli istituzionali chiave contro la povertà abitativa”

“Il tema della povertà abitativa è una questione che interessa e dovrebbe preoccupare tutti i livelli istituzionali, non solo il Governo”.

Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenendo in collegamento da remoto al convegno di presentazione del piano di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Piacenza.

La nota di Tommaso Foti

Oggi il 5,6% della popolazione vive in condizioni di grave difficoltà abitativa e il 5,1% dichiara di destinare in media oltre il 40% del proprio reddito netto all’abitazione, sia essa mutuo o locazione. È evidente che a questa situazione il sistema Italia deve agire”.

“Le soluzioni arrivano dalla collaborazione pubblico-privato, dalle sinergie positive che si possono costruire e dalla capacità degli enti locali di essere pienamente coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi”.

“Quando c’è cooperazione tra i diversi livelli di governo, l’Italia riesce a raggiungere risultati che una conflittualità permanente non consentirebbe mai di ottenere. Proprio ieri, nella cabina di regia sulle Politiche di coesione che ho presieduto a Palazzo Chigi, ho sollecitato le Regioni a destinare maggiori risorse all’housing sociale, considerato dal Governo Meloni uno strumento strategico per dare una risposta concreta al fabbisogno abitativo che si manifesta in tutte le regioni italiane”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy