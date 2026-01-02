“Ho una pistola in tasca”, rapina una tabaccheria poi ruba un furgone Iren per darsi alla fuga: 40enne arrestato

Nella prima mattinata del 13 dicembre scorso, le Volanti erano intervenute in viale Dante in quanto il richiedente, titolare di un bar tabacchi, segnalava di aver poco prima subito una rapina da parte di un soggetto verosimilmente di etnia nordafricana.

Sul posto i poliziotti hanno appreso che il rapinatore aveva agito da solo e precisamente, dopo aver consumato un caffè, si era avvicinato al titolare dell’esercizio commerciale e, dicendogli di avere una pistola, senza però mostrargliela, ma mimando il gesto come se volesse prenderla dalla giacca, si era fatto consegnare i soldi contenuti nella cassa, circa 200 euro, per poi allontanarsi velocemente dal locale.

Il rapinatore, per darsi rapidamente alla fuga, aveva rubato un furgoncino dell’Iren che si trovava in sosta nelle vicinanze con le chiavi inserite, mentre l’operatore ecologico stava facendo il suo lavoro.

La polizia aveva avviato le ricerche del fuggitivo, ma senza esito. Il giorno seguente la Volante aveva trovato il veicolo Iren rubato, abbandonato nella zona del quartiere PEEP.

Dalla successiva attività d’indagine svolta dalla locale Squadra Mobile, anche grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, gli investigatori sono riusciti a identificare il rapinatore, un cittadino del Marocco, di 40 anni, senza fissa dimora.

Nel corso dell’attività investigativa gli operatori della Squadra Mobile, lo scorso 31 dicembre, sono riusciti a rintracciare ed arrestare il rapinatore, dando esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di rapina ai danni del titolare del bar e furto aggravato del mezzo Iren utilizzato per la fuga, quindi dopo le formalità di rito veniva portato in Carcere.

