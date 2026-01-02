Pacchi King Colis in regalo

PACCHI KING COLIS OMAGGIO – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un pacco King Colis omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

PACCHI KING COLIS

Come quelli che trovi al Pop-Up Store alla Galleria Borgo Faxal dove dal 05 al 11 gennaio è in corso la straordinaria “Vendita al Buio” di King Colis.

All’interno si possono trovare articoli di ogni tipo: tecnologia, moda, calzature, accessori, cosmetica, gadget e molto altro proveniente dagli e-commerce europei.

Per aggiudicarti un pacco King Colis omaggio invia un WhatsApp con scritto PACCO + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. In caso di assegnazione, il ritiro dovrà essere effettuato presso la sede di Radio Sound.

Iniziativa valida fino al 9 gennaio 2026.

Regolamento iniziativa.

Invia un messaggio (con le modalità indicate sopra) per candidarti; un conduttore di Radio Sound ti richiamerà per confermarti il biglietto omaggio. Dovrai rispondere alla telefonata e fare un breve saluto in diretta su Radio Sound per ottenere il tuo omaggio. Entro la data dell’evento riceverai un WhastApp di conferma con tutte le indicazioni per utilizzare il tuo omaggio.

Se non ricevi la telefonata o non fai in tempo a rispondere non preoccuparti, questa volta la fortuna non è stata dalla tua parte. Tuttavia, non abbatterti! Spesso facciamo regali speciali e potresti essere il prossimo fortunato destinatario. La telefonata potrebbe arrivare da un numero privato, fisso o cellulare.

Ci piace fare le cose semplici ma nel rispetto di tutti e per questo motivo l’iniziativa non prevede estrazione ma semplicemente un premio fedeltà deciso da noi di Radio Sound. Cerchiamo sempre di accontentare e incentivare nuovi ascoltatori per dare opportunità a più persone. Se hai già vinto in passato, la tua candidatura non verrà esclusa a priori ma semplicemente avrai meno probabilità di essere chiamato. Per aumentare le probabilità di essere selezionato ti consigliamo vivamente di inviare il messaggio appena senti che il conduttore annuncia il momento gioco, quando invita a scrivere. Facciamo diversi momenti gioco (tra le ore 7 e le 20 su Radio Sound) in funzione di quanti omaggi abbiamo da regalare.

Cerca di essere creativo, divertente, simpatico mentre sei in diretta con il conduttore; dai libero sfogo alla tua personalità.

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Pacchi King Colis

Dal 5 all’11 gennaio, arriva alla Galleria Commerciale Borgo FaxHall, il Pop-Up Store King Colis, la vendita al buio più attesa! Un’esperienza di shopping unica nel suo genere.

Ogni visitatore ha dieci minuti per scegliere i pacchi che desidera acquistare, senza poterli aprire in anticipo.

I pacchi vengono venduti al peso, con due categorie disponibili: Standard: 2,49 € ogni 100 grammi, Premium: 2,99 € ogni 100 grammi.

All’interno si possono trovare articoli di ogni tipo: tecnologia, moda, calzature, accessori, cosmetica, gadget e molto altro proveniente dagli e-commerce europei. King Colis sceglie Piacenza per la prima sorpresa del 2026, dal 5 all’11 gennaio il pop-up store a Borgo Faxhall

