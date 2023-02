Rassegna dialettale della Famiglia Piasinteina, il 18 febbraio in scena la commedia “Rob da matt”

Prosegue la Rassegna dialettale della Famiglia Piasinteina sabato 18 febbraio alle ore 21 al Teatro President con la compagnia dialettale Quatar e Quatr’ott che mette in scena “Rob da matt”, commedia in dialetto piacentino in tre atti di Gionata Moreschi, con la regia di Mauro Groppi.

Rassegna dialettale, dedicata a Corrado Sforza Fogliani, realizzata con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il Patrocinio gratuito del Comune di Piacenza e dalla Banca di Piacenza.

La commedia ha come protagonista Casimiro, uomo che si vanta di avere grandi disponibilità economiche e possedimenti negli emirati arabi, ma che soffre sin da piccolo di forti disturbi dissociativi della personalità. Per questo dalla Svizzera, dove è ricoverato presso una clinica con cure e terapie innovative, torna in Italia per farsi ospitare durante la “riabilitazione” prevista dalla cura, dai suoi famigliari, gli unici parenti che possono assisterlo sono i due cugini Attilio e Beatrice. I tre atti della commedia in dialetto piacentino si svolgono tutti attorno alla sua figura e agli intrecci, sentimentali e tragicomici che si vengono a creare con protagonisti maggiordomi, infermieri, nobildonne attente più ai denari che ai sentimenti, badanti e chi più ne ha, più ne metta. La commedia si conclude con la risoluzione di tutti i rapporti e le relazioni che piano piano nascono tra i personaggi, tra contrasti e odi alla fine sarà l’amore a trionfare.

Personaggi e interpreti: Attilio, Roberto Cammi; Casimiro, Mauro Groppi; Susy, Simona Mossini; Ginevra Bucci Fucci, Elisabetta Bertonazzi; Sandro, Ettore Fontana; Gertrude Bucci Fucci, Nadia Piccoli; Bambino, Giovanni Facchini; Beatrice, Maura Pagliughi; Alfredo, Osiride Maiavacca; Fernanda, Viviana Rossi; Gaetano, Andrea Ferrari; Heinz Offermeier, Giorgio Groppi; Carabiniere, Ugo Marani; Bambina, Camilla Facchini.

Suggeritrice Federica Pagliughi, costumi Ornella Soressi, aiuto scena Valeria Di Ludovico, trucco Rossella Orlandi & Barbara Solari, acconciature Iole Lesen & Carolina Fiorani, collaboratrici Alice Bertonazzi e Romina Groppi..

Prevendita: City Bar, Via Manfredi 33 Piacenza, da lunedì a sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel. 328 2184586 da lunedì a sabato dalle 12 alle 19.