Musica per tutti al Conservatorio Nicolini a febbraio

Musica per tutti al Conservatorio Nicolini, il programma di febbraio.

Concerti, masterclass, appuntamenti per i più piccoli. E’ un febbraio ricco di sorprese quello che il Conservatorio Nicolini offre alla città. Si comincia mercoledì 15 alle ore 9 con “Coriandoli e Note”, evento musicale, inserito all’interno della rassegna, dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie piacentine “Una Stagione su Misura” curata da Patrizia Bernelich, che propone sul palco del Salone musiche e brani eseguiti dalle classi di canto, tromba e ottoni con un momento speciale dedicato al trombone.

Il giorno dopo, giovedì 16 alle 20.30 il pianista e compositore Massimiliano Damerini terrà un concerto nel Salone del Conservatorio. Considerato fra i più rappresentativi interpreti della musica contemporanea, Damerini terrà inoltre una masterclass di pianoforte nei due giorni successivi sempre nel Salone.

Per due domeniche consecutive tornano gli appuntamenti della rassegna “I Concerti della Domenica” con, il 19 alle 10.45, l’evento musicale, curato dalla clavicembalista Barbara Spano, “L’arte della variazione” mentre il 26 febbraio, alla stessa ora, gli allievi del Conservatorio Boito di Parma saliranno sul palco del Salone per eseguire un concerto. “Nella nuova stagione dei ‘Concerti della Domenica’ il Conservatorio ha il piacere di ospitare concerti con studenti di altri conservatori presso i quali verranno successivamente invitati a esibirsi i nostri allievi – spiega la direttrice del Nicolini Maria Grazia Petrali -.

Questo in un’ottica di apertura e collaborazione, perché il conservatorio ha il dovere di aprirsi verso altre istituzioni e confrontarsi per essere sempre più produttivo e competitivo. Inoltre con soddisfazione torniamo ad ospitare la Società dei Concerti, che offre sempre programmi prestigiosi ad opera di figure importanti del panorama concertistico. Infine il cartellone presenta i concerti collegati alle Masterclass, che rappresentano il punto d’unione tra la didattica e la produzione artistica, fulcro importante della vita dei nostri studenti – conclude Petrali -. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero, e ci aspettiamo un pubblico numeroso e attento come è avvenuto nella scorsa stagione, cosa che ci ha riempito di soddisfazione e ci regala l’energia e la voglia di fare sempre meglio”.

Il clarinettista Calogero Palermo, infine, terrà una Masterclass nell’Auditorium il 27 e 28 febbraio.