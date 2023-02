Rassegna dialettale, il 4 marzo in scena la Società Filodrammatica Piacentina con “Malëtt i sood”

Sabato 4 marzo alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale va in scena la Società Filodrammatica Piacentina con “Malëtt i sood”, commedia dialettale in tre atti di Egidio Carella con l’adattamento e la regia di Francesca Chiapponi.

Rassegna dialettale dedicata a Corrado Sforza Fogliani, e realizzata con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e il Patrocinio gratuito del Comune di Piacenza e dalla Banca di Piacenza.

Scritta nel 1945 tramite una felicissima collaborazione tra Egidio Carella e Aldo Ambrogio (altro importante personaggio piacentino un po’ troppo dimenticato e che oltre ad essere socio fondatore della Famiglia Piasinteina è colui che realizzò per il sodalizio il logo, ancora attuale) la commedia, per i suoi contenuti, si può considerare d’attualità.

Rivive la storia del povero sarto Pavlein, moglie, sorella, tre figli. Debiti anche col lattaio e il fornaio. Un conte contrario alla storia d’amore tra i loro figli. Pavlein verrà baciato dalla dea bendata ma i soldi non lo difenderanno da intrighi e inciampi.

Sarà il fidato amico Cecco a riportarlo ad una vita più consapevole, concreta e serena.Sul palco saliranno: Giovanni Bellocchi, Stefano Forlini, Teresa Tramonti, Lucia Fortunati, Giuseppe Orsi, Lavinia Curtoni, Isaia Rancati, Roberto Pella, Giovanni Vallisa, Giuditta Guidotti, Ettore Cravedi, Luca Casaroli. Musiche ed effetti di Luciano Del Giudice, costumi di Gropius, acconciature di Lorenza Pezzoni; rammentatrice Rossana Civardi.Prevendita : City Bar, Via Manfredi 33 Piacenza, da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Info e prenotazioni: tel. 328 2184586 da lunedì a Sabato dalle 12 alle 19.