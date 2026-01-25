Remigrazione, Bastoni (Arcigay): “Proviamo a capire, ad accogliere e condividere il bisogno dell’altro”

“Condivido alcune riflessioni sul tema “remigrazione”, visto che ieri c’è stata la manifestazione di estrema destra a Piacenza e contemporaneamente negli Stati Uniti è stata uccisa un’altra persona proprio dagli agenti ICE, cioè quelli che stanno mettendo in pratica là la “remigrazione”. Le mie riflessioni partono da un fatto: ogni essere umano ha certo le sue peculiarità, ma funzioniamo tutti grosso modo così: abbiamo due sistemi di elaborazione mentale, uno è quello del “combatti o fuggi”, dell’allerta, dei muscoli tesi, del respiro e del cuore accelerato, del pensiero rapido e istintivo. E’ quello generato dalle emozioni di paura e rabbia”. Inizia così la nota di Davide Bastoni. Bastoni è Medico di Medicina Generale e presidente dell’Arcigay di Piacenza.

LA NOTA DI DAVIDE BASTONI

Questo sistema ci ha aiutato nel corso dei millenni dell’evoluzione a scampare tanti pericoli fisici (l’attacco di bestie feroci, eventi naturali improvvisi, ecc.). L’altro sistema di elaborazione mentale è quello dell’esplorazione, della curiosità, della relazione interpersonale; vi corrisponde un rilassamento muscolare, una frequenza di respiro e del cuore più lenta, un pensiero più articolato e complesso. E’ quello generato dalle emozioni: amore, senso di appartenenza, tranquillità, curiosità. Questo sistema è quello che si attiva nel vivere in comunità, nel fare esperienze nuove, nel porsi domande, nell’esplorare nuove possibilità: ci ha permesso di creare il metodo scientifico, di fare scoperte e innovazioni, di vivere in pace (a volte) e di creare strutture complesse di aiuto reciproco per migliorare la vita.

Dal primo sistema l’essere umano ha da sempre corrisposto, nelle varie lingue parlate, diversi verbi: dividere, delimitare, differenziare, bloccare, eliminare, e quindi anche deportare, odiare, rinchiudere, arrestare, rifiutare, silenziare, forzare, litigare.

Derivano dal secondo sistema verbi come: dialogare, comprendere, riflettere, avvicinare, accogliere, abbracciare, curare, costruire, amare, perdonare, compatire, accettare, lasciare andare.

Tutti noi abbiamo entrambi i sistemi, perché tutti noi siamo essere umani. E la storia dell’uomo è costellata da momenti in cui il primo sistema prende il sopravvento e peschiamo da quei verbi di cui sopra: perché il nuovo, il diverso, il nascosto ci fa paura, perché per il nostro cervello assomiglia molto a quando dovevamo capire se scappare o attaccare quel qualcosa che stava dietro il cespuglio di notte. Quei momenti sono le guerre e tutti gli atti di sopruso, di disparità sociale ed economica e protervia nei confronti degli altri esseri umani.

Quando invece impariamo a respirare più lentamente e fare uscire il secondo sistema, bene allora creiamo cose grandiose: tutti i sistemi di aiuto reciproco, di costruzione tecnologica al servizio della persona, tutte le famiglie, gli atti di amore e amicizia, tutte le azioni umane di dialogo e relazione sono spinte dal nostro sistema di calma ed esplorazione.

Noi possiamo scegliere, ogni giorno, a quale sistema attingere. La scelta va allenata. Purtroppo negli ultimi anni si sta allenando sempre di più il sistema di lotta o fuga, il primo sistema descritto. E questo porta a galla estremismi, odio e proposte irrazionali, di pensiero rapido, emotive, ma assolutamente pericolose.

Allenare l’altro sistema è faticoso, ma è l’unico sistema che abbiamo per evitare la nostra autodistruzione come specie.

Allenare il secondo sistema significa prima di tutto notare che ci aggrappiamo a schemi culturali fissi (pregiudizi, stereotipi, tradizioni, confini, ecc.) che abbiamo imparato come se fossero immodificabili. Poi proviamo a notare come il pensiero del nuovo, del diverso ci attiva subito le emozioni del primo sistema: paura, rabbia, repulsione. E poi scegliamo: invece che una risposta del primo sistema, magari respiriamo profondamente, rilassiamo i muscoli e proviamo a capire, ad approfondire, ad accogliere e condividere il bisogno dell’altro: che altro non è che un riflesso del nostro intimo bisogno di essere accolti e compresi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy