Rugby – Piacenza torna a convincere contro Modena: vittoria 40-31

La partita tra Piacenza e Modena, anticipata a sabato 24 gennaio 2026 e valida per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A2, vedeva le due squadre agli opposti della classifica: Piacenza secondo e Modena ultimo. Nonostante numerose assenze, Piacenza schiera diversi giovani e parte con grande determinazione. Dopo il vantaggio iniziale di Modena, i biancorossi prendono il controllo del match grazie a un gioco superiore per organizzazione e intensità, chiudendo il primo tempo avanti 33-10 con mete spettacolari e un’ottima prova di Bautista Guerra al piede.

Nella ripresa Piacenza continua a segnare e raggiunge il massimo vantaggio sul 40-10, dando spazio a tutti i cambi. Nel finale però cala la concentrazione e Modena ne approfitta segnando tre mete che rendono il punteggio finale più equilibrato (40-31). Nonostante il blackout finale, Piacenza conquista cinque punti importanti e mostra un gioco di alto livello. Coach Forte si dice soddisfatto della prestazione e dell’esperienza acquisita dai giovani, in particolare del giovane Ravilli, eletto Man of the Match.

Sabato prossimo alle ore 15.00, sempre al Beltrametti, arriverà lo Stade Valdotain per iniziare il girone di ritorno e per poter continuare a vedere la corsa di un Piacenza sempre più affamato di risultati e bel gioco.

Piacenza Rugby – Modena 40-31

PIACENZA: Manciulli, Essien (1’st Botti), Beghi, Guerra B., Bertorello, Biffi (10’st Ravilli F.), Ravilli D. (18’st Bacciocchi), Cornelli (30’st Bilal), Marazzi, Savi, Melegari, Lekic (13’st Bonatti), Greco (8’st Dapaah), Guerra J. (13’st Alberti A.), Lovotti (8’st Codazzi). All: Forte.

MODENA: Trotta, Traversi (30’st Ori), Mazzi, Orlandi, Petti (Serradimigni), Zerbini, Esposito, Bellei, De Luca (25’st Operoso), Flores (8’st Righi), Venturelli (15’st Covi), Zanni (8’st Cojocari), Malisano, Rodriguez (25’st Benassi), Morelli (13’st Rizzi). All: Guareschi.

MARCATORI: 8’ mt Rodriguez tr Mazzi (0-7); 11’ mt Biffi tr Guerra B. (7-7); 15’ mt Ravilli D. tr Guerra B. (14-7); 22’ mt Marazzi tr Guerra B. (21-7); 26’ cp Mazzi (21-10); 28’ mt Savi (26-10); 36’ mt Guerra J. tr Guerra B. (33-10); secondo tempo: 7’ mt Greco tr Guerra B. (40-10); 17’ mt De Luca tr Mazzi (40-17); 38’ mt Benassi tr Mazzi (40-24); 40’ mt Malisano tr Mazzi (40-31). llino

