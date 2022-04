Restrizioni Covid, il periodo ha avuto effetti pesanti sui bimbi. La pedagogista Versiglia: “Sono molto più arrabbiati rispetto a prima. Giocando possono sfogare la rabbia” – AUDIO

Hanno visto i bambini uscire dal periodo delle restrizioni Covid più “arrabbiati”. Sono gli insegnanti e i pedagogisti che si trovano spesso davanti a piccoli più ansiosi, meno sereni e spesso incapaci di creare relazioni sociali.

“E’ vero, lo testimonia anche il mio lavoro a Piacenza e Milano, vediamo bambini molto più arrabbiati di prima – spiega la pedagogista Marta Versiglia formatrice CPP. Questi due anni di restrizioni e di chiusura, dove i piccoli hanno avuto limitate le loro possibilità anche di gioco, hanno lasciato il segno. Anche la mascherina non aiuta perché non permette di comunicare in un modo diciamo normale vedendo il volto dell’altro. I bimbi più piccoli non vedono da due anni il viso e il sorriso dell’insegnante, quindi non hanno una conferma di quello che fanno attraverso un’espressione. E’ una cosa molto difficile da gestire”.

Cosa consigliate a genitori e insegnanti per uscire da questo stato?

“Farli manipolare giocando. In particolare fare delle attività dove possono scaricare questa rabbia. Possono essere dei giochi che calmano, come impastare la pizza o manipolare il pongo. Sono iniziative da fare proprio quando scoppiano queste crisi”.

Restrizioni Covid, il periodo ha avuto effetti pesanti sui bimbi. AUDIO intervista alla pedagogista Marta Versiglia

La pedagogista piacentina Marta Versiglia sarà la relatrice dell’incontro previsto venerdì 8 aprile “Ho un vulcano nella pancia” del progetto “Scuola Genitori” del CPP di Piacenza. L’appuntamento gratuito si terrà alle 20 45 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.