Lecco – Piacenza, i biancorossi vogliono blindare i playoff

Il traguardo è ormai vicinissimo. Il Piacenza ha un piede e mezzo ai playoff, ma vuole raggiungere la certezza matematica il prima possibile e, soprattutto, cercare di migliorare il piazzamento. Gli ultimi 60 secondi della partita casalinga con l’Albinoleffe hanno oggettivamente un peso specifico notevole nel finale di stagione della truppa di Scazzola. Il pareggio in pieno recupero di Martignago avrebbe tagliato le gambe a molti, non al Piacenza. Nell’ultimo pallone della partita Dubickas in scivolata ha regalato ai piacentini tre punti d’oro che li avvicinano all’obbiettivo stagionale. Senza pressione ora il Piacenza proverà a ripetersi nella difficile trasferta di Lecco.

Allo stadio “Ceppi” di Lecco i piacentini troveranno di fronte una squadra agguerrita. I ragazzi di Luciano De Paola dovranno infatti difendere il quinto posto dagli assalti di Triestina e Juventus U23. Al “Garilli” furono i blucelesti a imporsi per 1-0 con la rete del croato Celjiak. Davanti De Paola può contare sulle reti di Simone Ganz, figlio d’arte (papà Maurizio ha vestito le maglie di tante squadre di serie A tra cui Milan ed Inter), e terzo miglior marcatore dell’intero girone. Con la mente sgombra e con un Cesarini in stato di grazia il Piacenza però potrà sicuramente dire la sua anche in questa partita.

Cesarini, il soprannome “Mago” è più che meritato

Sebbene nella prima parte del campionato il suo impiego sia stato centellinato a causa degli infortuni sono tantissimi gli episodi in cui il capitano ha mostrato la sua qualità. Ma nella memoria dei tifosi resteranno probabilmente due gol di rara bellezza. Il primo è sicuramente la rovesciata da figurine panini con cui ha realizzato il gol contro la Pro Vercelli dello scorso 3 novembre. L’altro è la zampata di domenica scorsa con cui ha sbloccato la partita con l’Albinoleffe: un colpo di karate con cui è andato ad arpionare una palla difficilissima, beffando difesa e portiere. Non lo scopriamo certamente oggi, ma lo possiamo dire con ancora maggior convinzione: è lui l’arma in più della truppa di Scazzola.

La probabile formazione

Castiglia torna a disposizione in mezzo al campo, Parisi sarà regolarmente della partita

Piacenza 4-4-2: Tintori, Parisi, Cosenza, Nava, Giordano, Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi, Dubickas, Cesarini. All. Scazzola

Il turno di campionato

Domenica 10 aprile, ore 14:30

Fiorenzuola – Sudtirol

Padova – Giana

Triestina – Pro Vercelli



Domenica 10 aprile, ore 17:30

Lecco – Piacenza

Albinoleffe – Virtus Verona

FeralpiSalò – Pro Patria

Juventus U23 – Renate

Mantova – Pergolettese

Pro Sesto – Legnago

Seregno – Trento

Le ultime tappe del campionato biancorosso

Sabato 16, alle 14:30 PIACENZA – FERALPISALO’

domenica 24, ore 14:30 SEREGNO – PIACENZA