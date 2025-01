Nuovo bollettino Arpae, terminano le restrizioni emergenziali antismog

Il bollettino Arpae di previsione e controllo emesso stamani decreta la sospensione – al termine della giornata odierna in cui restano ancora in vigore – delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.

Pertanto, giovedì 9 e venerdì 10 gennaio saranno in atto le consuete limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti, escludendo la categoria diesel Euro 5. Tutte le informazioni utili sono consultabili sul sito www.comune.piacenza.it .

Si ricorda inoltre che, nell’ambito del Piano aria integrato regionale, sino al 31 marzo 2025 non sono comunque consentiti abbruciamenti di residui vegetali (salvo deroghe), né combustioni di qualsiasi tipologia all’aperto a scopo di intrattenimento, quali falò tradizionali o fuochi d’artificio (ad eccezione dei barbecue), così come sono vietati camini aperti e impianti a biomassa legnosa di classe inferiore a 3 stelle per il riscaldamento domestico, nel caso in cui sia presente un sistema alternativo.

Per tutto il periodo della stagione termica, infine, vige l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a un massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto e nelle attività commerciali, scendendo a 17° C nei luoghi sede di attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed le strutture che ospitano attività sportive.