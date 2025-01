Podcast realizzato dal commercialista Dott. Gianluigi Boselli con la collaborazione delle Ragioniere Michela Boiko e Giulia Ghirardotti.

La Legge di Bilancio 2025 introduce rilevanti novità per le famiglie italiane, puntando a sostenere i genitori con agevolazioni mirate per nascite, adozioni e per la frequenza degli asili nido. Tra le misure più significative spiccano il bonus nascita 2025 e le modifiche al bonus asilo nido, che mirano a semplificare e ampliare l’accesso ai sostegni economici.

Bonus nascita 2025: 1000€ per ogni figlio

A partire dal 1° gennaio 2025, l’INPS erogherà un assegno una tantum di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato. Per accedere al bonus, il genitore richiedente deve appartenere a un nucleo familiare con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Questa misura mira a supportare le famiglie nelle spese iniziali legate all’arrivo di un bambino, sia per nascite che per adozioni.

Il bonus sarà erogato su domanda, che andrà presentata all’INPS nel mese successivo alla nascita o all’adozione del figlio. Tuttavia, i dettagli operativi saranno definiti tramite un decreto ministeriale di prossima pubblicazione. È importante quindi restare aggiornati per non perdere questa opportunità di sostegno economico.

Bonus asilo nido: nuovi criteri e importi

Un’altra importante novità riguarda il bonus asilo nido, che finanzia le rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e supporta anche i bambini sotto i 3 anni affetti da patologie croniche. La nuova disciplina introduce cambiamenti significativi:

ISEE e assegno unico : L’assegno unico per i figli a carico non sarà più conteggiato nel calcolo dell’ISEE, facilitando l’accesso al bonus per molte famiglie.

: L’assegno unico per i figli a carico non sarà più conteggiato nel calcolo dell’ISEE, facilitando l’accesso al bonus per molte famiglie. Importi variabili : Il contributo sarà decrescente in base al reddito: 3000€ annui per nuclei con ISEE fino a 25.000€. 2500€ annui per ISEE tra 25.000€ e 40.000€. 500€ annui per ISEE superiori a 40.000€.

: Il contributo sarà decrescente in base al reddito:

Come presentare domanda e perché agire subito

Per richiedere il bonus asilo nido, è necessario presentare una domanda completa di documentazione ISEE. Tuttavia, per i nuclei familiari che non dispongono di un ISEE valido, è sufficiente che sia presente almeno un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023.

Il monitoraggio dell’INPS verificherà il rispetto del limite di spesa complessivo, fissato a 942 milioni di euro per il 2025. In caso di scostamenti, ulteriori domande non saranno accettate e gli importi potrebbero essere ridotti. Questo rende essenziale presentare la domanda il prima possibile per non perdere l’accesso ai fondi.

Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un’opportunità preziosa per le famiglie, offrendo un sostegno concreto attraverso il bonus nascita e le agevolazioni per le rette degli asili nido. Assicurati di verificare i requisiti e di presentare tempestivamente le domande per beneficiare di queste importanti agevolazioni.

