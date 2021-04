Prima settimana di riapertura dei negozi: pochi ancora i clienti, ma i commercianti sono fiduciosi. A dirlo è il Presidente di Federmoda Piacenza Gianluca Brugnoli.

“L’inizio è stato soft ma ce lo aspettavamo. Ancora le persone non posso spostarsi da Comune a Comune, quindi manca il consueto passeggio nel centro storico. Inoltre verso metà pomeriggio si comincia a vedere gente in giro. Poi c’è l’incertezza per il futuro, le persone torneranno ad acquistare quando potranno tornare ad uscire. La voglia comunque dei consumatori sembra ci sia, quindi nonostante l’inizio in salita siamo fiduciosi“.

