Riaperture dal 26 aprile, Baldino: “Non siamo preoccupati, la situazione è migliore rispetto a un anno fa“. Il Direttore Generale dell’Ausl di Piacenza ha incontrato i media per fare il consueto punto settimanale sull’andamento dell’epidemia nel piacentino.

“Siamo andati a vedere – spiega Baldino – i dati dello scorso 4 maggio, alla fine di un duro lockdown, riguardanti i ricoverati e le terapie, e i numeri erano il triplo rispetto alla situazione attuale. Quindi se guardiamo nello specifico la provincia di Piacenza la situazione è decisamente meglio rispetto a un anno fa”.

“Negli ultimi giorni – prosegue il Direttore Generale – per quanto riguarda i nuovi casi di positività ci aspettavamo una discesa e invece c’è stato un leggero incremento. Non c’è motivo di essere preoccupati, ma non è un bel segnale soprattutto se ci paragoniamo ai dati regionali in discesa. Comunque è anche vero che Piacenza continua ad avere un numero di positivi su 100mila abitanti molto basso”.

Riaperture dal 26 aprile, Baldino: AUDIO del Direttore Generale dell’AUSL

In riferimento ai due casi citati dal direttore generale Luca Baldino in conferenza stampa sulle situazioni in essere a Borgonovo e Castel San Giovanni, che coinvolgono bambini e ragazzi in età scolare, l’Ausl comunica quanto segue.



– A Borgonovo ci sono complessivamente 10 classi (suddivise tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) coinvolte in diversi focolai familiari. È stata attivata la quarantena per tutti gli alunni interessati e per i frequentanti un centro educativo. Per ora non è ancora stata documentata la trasmissione scolastica.

– A Castel San Giovanni si è registrato un focolaio ad evoluzione prevalentemente familiare che ha coinvolto 4 persone positive e ha portato a disporre la quarantena per 5 classi della scuola primaria. Ulteriori due classi della scuola d’infanzia sono in isolamento per la presenza di un caso positivo al loro interno.