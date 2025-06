Rissa al Cheope, Anpi: “Una gravissima ferita ai valori di convivenza civile”

La sezione cittadina ANPI “Medina Barbattini” esprime la propria ferma indignazione e profondo sgomento per i gravi episodi di violenza avvenuti nella serata del 25 giugno nella zona del Cheope, quando due giovani fratelli ventenni di origine algerina sono stati selvaggiamente aggrediti da un folto gruppo di persone, tra cui anche alcuni partecipanti al corteo organizzato dagli ultras della Curva Nord del Piacenza Calcio.

Questi fatti, che hanno lasciato la nostra comunità attonita e preoccupata, rappresentano una gravissima ferita ai valori di convivenza civile, rispetto e solidarietà che l’ANPI promuove da sempre, anche attraverso la memoria storica della Resistenza antifascista. Ciò che rende ancora più grave quanto accaduto è la circostanza che le vittime siano state colpite proprio per la loro origine straniera, in una dinamica che richiama tristemente episodi di razzismo e intolleranza che credevamo ormai relegati al passato.

La sezione cittadina ANPI condanna con la massima fermezza ogni forma di violenza, discriminazione e prevaricazione e chiede che le forze dell’ordine procedano con la massima severità nell’individuazione e nella punizione di tutti i responsabili. È necessario che le istituzioni, le realtà associative e la cittadinanza tutta si mobilitino in maniera unitaria per garantire che simili episodi non si ripetano mai più e che la nostra città sia sempre più un luogo di accoglienza, dialogo e rispetto reciproco.

Ribadiamo con forza la nostra vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, esprimendo solidarietà e supporto in tutte le sedi opportune. Invitiamo inoltre la comunità piacentina a non rimanere indifferente di fronte a simili episodi ma a reagire unita, affinché la memoria della lotta antifascista e dei valori costituzionali possa guidarci verso una società più giusta, inclusiva e solidale.

