Serie B – Un altro ritorno in casa Assigeco: da Omegna arriva Massimiliano Ferraro

Mano cristallina, solida presenza a rimbalzo e una rilevante conoscenza del campionato. L’UCC Assigeco Piacenza aggiunge un altro tassello al proprio reparto lunghi ed è lieta di annunciare, in data odierna, di aver sottoscritto un accordo annuale, con opzione per la stagione 2026/2027, con l’atleta classe 1998 Massimiliano Ferraro, nell’ultima stagione alla Fulgor Omegna.

La carriera

Ala triestina di 198cm x 90kg, Massimiliano Ferraro cresce cestisticamente nelle fila della Pallacanestro Trieste, dove completa l’intero percorso giovanile e viene inserito nel roster della prima squadra per tre stagioni, dal 2014 al 2017. Segue la prima esperienza lontano da casa alla Pallacanestro Crema in Serie B, dove, condividendo lo spogliatoio con il neocapitano biancorossoblu Giovanni Poggi, raggiunge le semifinali playoff, prima dell’annata a Cesena e la parentesi in Serie A2 con Orzinuovi. Nel dicembre 2019 firma con l’Assigeco, ma la sospensione dei campionati a causa della pandemia gli consente di scendere in campo in sole nove occasioni.

Nell’estate 2020 il ritorno in Serie B con Jesi, società in cui rimane per tre anni consolidandosi come uno dei migliori interpreti di categoria nel suo ruolo, distinguendosi per le sue qualità nel tiro dalla lunga distanza e a rimbalzo, oltre alle doti di leadership e personalità che l’hanno portato ad assumere i gradi di capitano. Chiude tutte e tre le annate nelle Marche in doppia cifra per punti segnati, aggiornando anche il proprio massimo in carriera di 25 punti nel maggio 2022 in una sfida interna contro Teramo. Nella stagione 2023/2024 veste la maglia dell’ambiziosa Pielle Livorno, mentre l’ultima annata l’ha visto protagonista a Omegna, dove ha chiuso la regular season a 8.0 punti e 5.9 rimbalzi di media, aumentando il proprio rendimento nei playoff sfiorando la doppia-doppia di media con 10.6 punti e 9.4 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Ora, l’inizio una seconda esperienza in biancorossoblu

“Sono davvero felice di tornare a vestire la maglia dell’Assigeco Piacenza. Nonostante la mia prima esperienza sia durata solo due mesi, all’interno di una stagione personalmente sfortunata culminata con lo scoppio della pandemia, sono stato accolto calorosamente e mi sono trovato benissimo. Ritroverò anche Giovanni Poggi, con cui ho condiviso il mio primo anno in Serie B a Crema: ho ricordi bellissimi di quella stagione, e sapere che sarà il capitano rende tutto ancora più stimolante. Dopo l’esperienza a Omegna cercavo proprio un progetto ambizioso come questo, in una società seria e solida dove poter crescere ulteriormente. Sono convinto che potremo toglierci grandi soddisfazioni”.

Il direttore sportivo Alessandro Pagani dichiara

“Siamo davvero contenti di poter riabbracciare Max nella famiglia Assigeco, dopo quei due mesi e mezzo della stagione 2019/2020 in cui, nonostante il breve periodo prima dello stop ai campionati causato dalla pandemia, abbiamo avuto il modo di apprezzarne sia le qualità tecniche che umane. Come da tradizione in Assigeco, ci teniamo a mantenere i rapporti con i giocatori che hanno vestito la nostra maglia, e in questi anni abbiamo seguito con attenzione il percorso di Max.

Ha disputato ottime stagioni in Serie B sempre ad alti livelli, dimostrando di essere un giocatore completo e di grande impatto per la categoria. Eravamo alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche e, dopo aver definito le firme di Poggi e Pirani, non abbiamo avuto alcun dubbio sul fatto che fosse la scelta ideale. La trattativa è stata rapidissima, segno che quando c’è sintonia sugli obiettivi e sulle aspettative, trovare un accordo diventa naturale. Siamo certi ci darà un contributo importante: ha la capacità di aprire il campo con il tiro da fuori, ma è anche un ottimo rimbalzista. Gli faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione insieme”.

