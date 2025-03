Rissa tra studenti davanti a una scuola media e spunta anche un coltello, indagini in corso

Una quindicina di giovanissimi avrebbero partecipato alla maxi rissa avvenuta davanti a una scuola media della città. E sarebbe spuntato anche un coltello. La polizia è intervenuta intorno alle 13 di ieri davanti a una scuola media di via Alberoni su segnalazione di una maestra.

L’insegnante, infatti, avrebbe notato un gran movimento davanti all’istituto. Gli agenti sono intervenuti e hanno riportato la calma. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un’aggressione da parte di una decina di ragazzi ai danni di due studenti.

Secondo alcune testimonianze, uno degli aggressori avrebbe estratto anche un coltello, utilizzato per minacciare le vittime. Come detto, indagini sono in corso.