Arti Marziali – Prima esperienza nazionale per la squadra di Muay Thai della Yama Arashi

Una medaglia e due piazzamenti. E’ questo il bottino della prima esperienza nazionale nella Muay Thai per la formazione della Yama Arashi, protagonista a Roma in un torneo con circa 400 fighters provenienti da tutta Italia. La spedizione piacentina era guidata da Gianfranco Rizzi e Tommaso Ferrari ed era composta da Aaron Zanetti (Cadetti), Alessandro Alla (Juniores) ed Edis Muharemovic (Senior). Muharemovic ha centrato l’argento nella categoria Senior al limite degli 86 chilogrammi; doppio quinto posto invece per Alessandro Alla (Juniores, -71 chilogrammi) e Aaron Zanetti (Cadetti, -47 chilogrammi).

Gianfranco Rizzi, direttore tecnico della Yama Arashi

“Abbiamo deciso di prendere parte a questo difficile torneo per far capire ai ragazzi dove vogliamo arrivare nei prossimi due anni. Qui si voleva acquisire esperienza a un livello più alto del solito. Abbiamo capito che per ora siamo in grado di competere con tutti a viso aperto senza rischi e di potercela giocare. Sono molto soddisfatto dei nostri ragazzi, salire a combattere sul ring non è da tutti, servono preparazione e dedizione come in tutti gli sport, ma serve anche coraggio e l’hanno avuto. Torniamo da Roma con buone indicazioni e maggior consapevolezza. Sono convinto che tra qualche mese e con qualche esperienza in più potremo puntare anche alla vittoria”.