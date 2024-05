Roberto Boiardi alla Cattolica Lunedì 13 maggio per la mostra: “E venti Settanta x Settanta”

Roberto Boiardi è il protagonista con la mostra: “E…venti Settanta x Settanta“, lunedì 13 maggio alle ore 11.30, la rassegna sarà inaugurata nell’atrio d’onore della sede piacentina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il titolo allude al numero dei lavori esposti, appunto venti, e al loro formato di 70×70 cm. L’esposizione, che resterà aperta fino al 31 maggio, presenta una serie di opere in cui l’autore fissa un’atmosfera che riesce a trattenere il tempo, trasformandolo in materia pittorica dai connotati autobiografici; si tratta di lavori che spesso hanno come soggetto le periferie cittadine.

Roberto Boiardi alla Cattolica, i presenti

All’inaugurazione, oltre al direttore di sede Angelo Manfredini, interverranno anche il curatore della mostra, Carlo Francou, e lo stesso artista piacentino Roberto Boiardi. Nelle sue opere, Boiardi indugia in un tempo sospeso nel quale si colgono appunti biografici rimasti impressi nel cuore e nella mente, richiami a stagioni altre rispetto a quella attuale, ad esempio a un’adolescenza della quale resta un ricordo indelebile. Una memoria che l’autore fissa in immagini che, grazie a un rigore formale e contenutistico, diventano simboli di un vissuto.