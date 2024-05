Volley – La nazionale italiana femminile vince 3-0 con la Svezia nel teatro del PalaBanca

Nel secondo test-match di questo 2024, ultimo prima dell’inizio della VNL, la nazionale italiana femminile ha battuto 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) la Svezia al PalabancaSport di Piacenza.

Ottima la risposta del pubblico per questa nazionale italiana femminile, che per la prima volta giocava a Piacenza: 2358 gli spettatori presenti per un totale 35.0000 euro. Migliore marcatrice della partita è stata Sara Bonifacio con 10 punti brava anche a muro dove ha piazzato 3 block in vincenti.

Dopo aver vinto la prima sfida con la Svezia giocata a Novara, le azzurre si sono ripetute davanti al pubblico piacentino che non ha fatto mancare applausi ed incitamento all’Italia. Julio Velasco ha ruotato un po’ tutte le sue giocatrici per avere riscontri in vista della prima tappa della VNL che vedrà le azzurre in campo in Turchia il 14 maggio con la Polonia.

Le parole di Velasco

“Ci siamo allenati mercoledì mattina e giocato alla sera, ci siamo allenati giovedì mattina e giocato alla sera, ora ho le idee più chiare. Ho voluto dare spazio a chi ha giocato meno, alcune cose che avevamo provato in allenamento hanno funzionato, altre c’è da migliorare. Giocare è diverso che allenarsi anche se affronti avversari non impossibili, adesso ci aspetta la trasferta in Turchia, non ci saranno alcune ragazze perché due squadre italiane hanno giocato da pochi giorni la finale di Champions League, la Polonia ha invece potuto lavorare al gran completo”.

ITALIA – SVEZIA 3-0

(25-17, 25-22, 25-20)

ITALIA: Cambi 2, Omoruyi 9, L. Nwakalor 4, Antropova 4, Nervini 6, Bonifacio 10, Fersino (L), Piva 2, Mingardi 4, Bosio 1, Degradi 5, Akrari 1. Ne: Sartori, Bosetti, All. Velasco.

SVEZIA: Haak 9, Nilsson 8, Lindberg 10, Lazic 10, Andersson 5, Julevik 3, Andersson N, (L), Malm, Gustafsson, Brink. Ne: Van Leusen, Lindberg, Broger, Haak A. All. Bregoli.

ARBITRI: Cerra di Bologna, Stellato di Caserta.