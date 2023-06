Edilizia, Roberto Varani eletto segretario della Filca Cisl

E’ avvenuta ieri l’elezione del nuovo Segretario Generale Filca Cisl che rappresenterà i lavoratori del settore edilizia nelle province di Parma e Piacenza.

Roberto Varani è stato eletto all’unanimità dal direttivo del sindacato, durante il Consiglio Generale della Categoria avvenuto presso la sala congressi dell’ Hotel Link 124 a Parma, in presenza del Segretario Organizzativo Nazionale Ottavio De Luca, del Segretario Nazionale Claudio Sottile, del Segretario Generale Regionale Filca Mauro Venulejo e del Segretario Generale della Cisl Parma Piacenza Michele Vaghini.

Il neo-eletto Segretario Sindacale dimostra un lungo impegno nei confronti dei lavoratori del settore costruzioni e un’esperienza consolidata nelle relazioni sindacali. Con la sua nuova carica, intende continuare a difendere i diritti dei lavoratori nelle vertenze che punteggiano la quotidianità nel nostro territorio, garantire in generale condizioni di lavoro eque e sicure e promuovere il benessere di tutti i lavoratori nel settore delle costruzioni a Parma e Piacenza.

Le priorità di Roberto Varani

Tra le priorità del neo-eletto Segretario vi sono: il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, la promozione di una formazione continua per i lavoratori del settore, così come lo sviluppo di soluzioni per garantire una maggiore stabilità occupazionale. Varani promuove, inoltre, la cooperazione tra imprese edili e istituzioni locali, per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale.

Il successo elettorale di Roberto Varani riflette l’ampio sostegno e la fiducia da parte dei delegati del sindacato e la volontà di continuare a lottare per i diritti dei lavoratori, in un momento cruciale per l’industria dell’edilizia, che si trova a dover affrontare sfide come la digitalizzazione, la sostenibilità e l’invecchiamento della forza lavoro.

“Vorrei continuare a seguire le persone individualmente, per fare in modo che siano soddisfatti i bisogni che esprimono, ha sottolineato Roberto Varani, appena eletto, ma anche promuovere una visione di lungo termine per il futuro del settore nell’area di Parma e Piacenza”.

“È stato un piacere presenziare all’ elezione di Roberto Varani quale nuovo Segretario Generale Filca CISL Parma Piacenza”, afferma Vaghini.

Un settore fondamentale

Una categoria importante che rappresenta un settore fondamentale per tutta l’ economia nazionale e provinciale. Basti pensare a tutte le opere che dovranno essere effettuate con i fondi del PNRR ed alle infrastrutture da migliorare che saranno necessarie per il nostro territorio, anche sotto l’ aspetto della sua messa in sicurezza. Un settore poi che va monitorato attentamente anche riguardo alla sicurezza sul lavoro che purtroppo ha visto anche da noi infortuni mortali.

Sono certo che l’ entusiasmo di Varani insieme a quello di Sara Lanfranchi e Roberto Sanchioni, neoeletti componenti di segreteria, farà crescere ulteriormente la categoria e di riflesso tutta la CISL”.