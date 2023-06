Claudio Malacalza eletto segretario generale dello Spi Cgil: “Contrattazione territoriale e aumento delle pensioni”

Claudio Malacalza è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil di Piacenza, sindacato dei pensionati che organizza sul nostro territorio oltre 15mila iscritti.

Classe 1954, Malacalza è stato eletto dall’Assemblea generale dello Spi convocata il 15 giugno 2023 in sala Mandela dopo il percorso di ascolto e condivisione che ha coinvolto l’organizzazione. Al voto nessun contrario e una scheda bianca.

Ai lavori, presieduti da Mirella Losi, hanno partecipato il segretario generale della Camera del Lavoro, Ivo Bussacchini, e il segretario regionale Spi Cgil Emilia-Romagna, Raffaele Atti.

“Competenza, disponibilità e consolidata esperienza” così è emerso il profilo di Malacalza al termine del percorso di ascolto, avvenuto a giungo 2023.

Luigino Baldini, segretario uscente, era arrivato al massimo statutario previsto per il ruolo di Segretario generale, 8 anni. ”Sono stati gli anni più arricchenti della mia carriera sindacale” ha detto Baldini, ricordando le esperienze anche a Bologna e Roma nella Cgil e ringraziando compagne e compagni, in particolare Fausto Modenesi, segretario organizzativo nel suo mandato.

Claudio Malacalza

Malacalza, una carriera sindacale iniziata a Lodi e conclusa Piacenza, è stato coordinatore Cgil dei cantieri Enel, segretario Fnle (elettrici) di Lodi, territorio in cui rimarrà fino al 1996 quando arrivò alla Segreteria confederale. L’arrivo a Piacenza sempre in Fnle poi dal 2000 al 2008 come segretario generale Fp Cgil di Piacenza. E’ stato presidente Sunia Piacenza (sindacato inquilini e assegnatari) fino al 2018 ed è stato, fino a oggi, responsabile della Lega Spi Bassa Valtrebbia. Inoltre, a Piacenza si è occupato dal 2008 di Contrattazione sociale territoriale.

Malacalza alla platea di pensionate e pensionati ha parlato della sua “proposta di lavoro”, passata dalle premesse di una fase in cui si vivono ancora venti di guerra che dall’Ucraina arrivano a noi e “una solidarietà attiva per la Romagna, proseguendo l’aiuto che lo Spi ha dato subito”.

“Ereditiamo dalla Segreteria Baldini una serie di documenti che porteremo avanti – ha detto Malacalza – credamo che vadano sostenute le iniziative di contrasto al Governo delle destre con una mobilitazione che porti risultati su fisco, sanità e precarietà”. Malacalza ha parlato poi di “rinnovato impegno nella contrattazione sociale sul territorio”, con “il costante miglioramento dei servizi”.

Sanità e ai servizi sociosanitari

E ancora: “Proseguiremo confronto con Usl, distretti e conferenza sociosanitaria sui temi caldi attorno alla sanità e ai servizi sociosanitari, formazione e informazione continua e mirata. Occorre, inoltre – ha detto il neo segretario Spi – affrontare l’emergenza casa e dei costi dell’abitare, da affrontare con Sunia”. Tutto questo “in un confronto franco e leale con le altre organizzazioni Fnp e Uilp, senza snaturare i nostri obiettivi politici e programmatici”. Infine, Malacalza annuncia iniziative “per avere la perequazione automatica totale delle pensioni”, per combattere erosione del potere di acquisto delle pensioni.

“Malacalza sarà chiamato da subito nella riuscita della manifestazione del 24 giugno”, ha anticipato il segretario regionale Atti, riferendosi alla grande manifestazione in difesa della sanità.