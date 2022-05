Rock around the Book e Beatles Days accendono l’estate. Eventi al via dal 28 maggio

È ricco il calendario di eventi – tutti gratuiti – che caratterizzeranno l’edizione 2022 di “Rock around the Book”, la manifestazione dedicata all’abbraccio tra musica e letteratura rock alla quale si affianca, quest’anno, anche il debutto dei “Beatles Days”.

Il sindaco di Alta Val Tidone (Comune organizzatore) e vicepresidente della Provincia, Franco Albertini, ne ha illustrato i dettagli questa mattina in Provincia insieme ai responsabili della direzione artistica, Gianni Fuso Nerini e Antonio Bacciocchi.

«E’ un’iniziativa – ha spiegato Albertini – a cui teniamo molto, e non a caso ne abbiamo registrato il marchio come Comune: “Rock around the Book” valorizza il territorio, dai paesi alle frazioni, con una crescente serie di eventi piacevoli e di spiccata valenza culturale. Quest’anno la proposta cresce ulteriormente, sia perché sale a 13 il numero di appuntamenti complessivamente previsti per le prossime settimane sia perché il programma si fa ancora più itinerante: con “Rock around the Book On Tour” raggiungerà infatti anche i territori comunali di Rivergaro, Gragnano Trebbiense e Pontenure. In coincidenza con i Beatles Days, inoltre, nascerà il primo fan club dei Fab 4 nel Piacentino. Sottolineo l’entusiasmo e la disponibilità a rendersi utili di Comuni, Pro Loco, associazioni, sponsor e cittadini coinvolti: ciascuno, in ogni modo, offre la massima disponibilità ad aiutare la miglior riuscita delle rassegne».

«L’anno scorso – ha evidenziato Fuso Nerini – “Rock around the Book” ha dato un segnale di ripartenza: a spingerci ulteriormente avanti è stato il feedback entusiastico da parte dei partecipanti e del pubblico, che ha apprezzato il nostro sforzo di approfondimento rispetto alla musica e, quest’anno, anche rispetto allo sport».

«Paesi e frazioni dell’Alta Val Tidone – ha sottolineato Antonio “Tony Face” Bacciocchi – sono davvero incantevoli: la presenza di personaggi di rilievo nazionale crea l’occasione per conoscere meglio qualcosa di interessante e di nuovo sulla musica (e sullo sport) e consente di scoprire o riscoprire luoghi nei quali vien voglia di tornare, anche per la loro eccellente tradizione enogastronomica»

COMUNE DI ALTA VAL TIDONE presenta

ROCK around the BOOK – Estate 2022



Il rock è una faccenda di libri, oltre che di dischi e concerti: lo è fin dagli anni Settanta, quando studiosi come Greil Marcus e critici come Lester Bangs hanno trasformato lo scrivere di rock in una forma d’arte.

“ROCK AROUND THE BOOK” è una manifestazione dedicata all’abbraccio tra musica e letteratura rock: organizzata dal Comune di Alta Val Tidone con la direzione artistica di Gianni Fuso Nerini e Antonio Bacciocchi.



“ROCK AROUND THE BOOK” porta nelle piazze dei comuni valtidonesi una serie di incontri con musicisti, DJ e scrittori, in serate in cui ascolti scelti con cura da intenditori festeggeranno il loro matrimonio con la pagina scritta.

SABATO 28 MAGGIO Trevozzo-Piazza Papa Giovanni XXIII-ore 21.30

MICHAEL PERGOLANI

presenta il suo romanzo autobiografico “Nudo”

Un racconto grondante disperazione, narcisismo, umorismo, voglia di vivere misto a tragedia, il romanzo di un testimone eccezionale.

Pergolani è un conduttore radiofonico, scrittore, attore, noto per le sue apparizioni a fianco di Renzo Arbore in alcune delle sue più celebri trasmissioni televisive.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO Nibbiano-Piazza Martiri della Libertà-ore 18.30

RINO GAETANO

Michelangelo Iossa presenta “RINO GAETANO, sotto un cielo sempre più blu”.

Nel giorno del 41° anniversario della scomparsa del cantautore, Iossa, giornalista, critico musicale e docente di Musicologia campano, racconta la storia del musicista partendo dal “suo sud” fino all’incredibile culto vivo ancora oggi.

Ad accompagnare la serata le canzoni di Rino, eseguite da Roberto Garioni

VENERDÌ 10 GIUGNO-Trevozzo-Piazza Papa Giovanni XXIII-ore 21.30

Cristiano Godano presenta il suo libro “Nuotando nell’aria”.

La mente dei Marlene Kuntz scrive un’involontaria, anomala e generosa

autobiografia delle origini, densissima di aneddoti, di riflessioni e di materiale inedito: un vero e proprio atto d’amore verso il pubblico, verso la storia e il futuro della sua band, e soprattutto verso le parole e la musica, muse ispiratrici di ogni sua creazione.