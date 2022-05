Al Teatro Eleonora Duse di Cortemaggiore il 21 maggio in scena lo spettacolo “Helzovar – tutto in una notte”

Sabato 21 maggio alle ore 21 presso il Teatro Eleonora Duse di Cortemaggiore la compagnia Filo d’Arianna presenterà lo spettacolo “Helzovar – tutto in una notte” il cui testo e la regia sono di Paolo Contini.

Helzovar – tutto in una notte



Tra Helzapoppin e atmosfere almodovariane un regista non ancora in pensione, anche se tutti pensano che lo sia, si trova a dover passare la notte in una clinica per degli esami. Chirurghi con scarse conoscenze anatomiche, vampiri, suore strampalate, becchini con musicisti al seguito per aiutarli nel burnout, e zingare- non zingare sono solo una parte degli strani personaggi che popolano la clinica di notte e che il protagonista incrocerà. Situazioni sempre più assurde, ma che nella loro assurdità hanno una loro logica, porteranno lo spettatore verso un finale che sposterà la storia dai binari dell’assurdo a quelli del reale (ma sarà davvero così?)

In più di 10 anni il Filo d’Arianna ha proposto testi di Shakespeare (Sogno di una notte di mezza estate), Goldoni (La famiglia dell’antiquario e L’impresario delle Smirne), Molier (Le intellettuali) e Brecht (Terrore e Miseria del Terzo Reich) e testi più classici (Edipo Re e Lisistrata). Negli anni ha prodotto spettacoli con propri testi (Rime e Ritmi, Notturni). Nel 2016 ha organizzato al teatro Duse di Cortemaggiore la rassegna teatrale “Teatro a Corte” e dal 2016 partecipa con successo alla rassegna “Teatro ed Oltre” che si tiene al Teatro San Matteo a Piacenza.