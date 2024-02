Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino serata dedicata ai viaggi ed avventure estreme in mountain bike con Maurizio Lazzarini

Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino una serata all’insegna dello sport lo scorso 8 febbraio: “Viaggi ed avventure estreme in mountain bike”; ospite Maurizio Lazzarini che, dopo l’introduzione del Presidente, ha catturato l’attenzione della platea con parole e immagini che ben hanno spiegato la sua attività sportiva.

Il campione, classe 1971 si avvicina alla bicicletta nell’anno 2000 alternandola a nuoto e corsa come allenamento per le gare motociclistiche. La bicicletta entra nella sua vita in modo sempre più importante sino a diventare, lasciando il mondo delle moto, la prima attività agonistica. Inizialmente si cimenta in gare locali per partecipare, in seguito, a gare nazionali ed europee. Ottiene il meglio in gare di lunga durata e chilometraggio e partecipa e concluede le gare più dure in Italia l’obiettivo viene spostato verso l’estero con la partecipazione e l’ottenimento di buoni risultati.

Nel 2007 e nel 2008 partecipa alla Bike Transalp, la più dura gara europea di mtb che, in 8 giorni, lo porta dalla Germania all’Italia attraverso le Alpi e i suoi sentieri, per arrivare a Riva del Garda. Nel 2010 partecipa e arriva secondo al Naturaid Trentino la gara più dura ed estrema di mtb che con i suoi 408 km e i 15.000 metri di dislivello non ha eguali. Questa è una delle tappe fondamentali del corso della sua vita che aprirà una nuova visuale sul modo di viaggiare con la bicicletta.

Negli ultimi anni inizia il percorso solitario e la bicicletta meno considerata a livello agonistico ma vissuta come mezzo per viaggiare, conoscere ed esplorare.

Il viaggiare da solo e le sue qualità di durata e percorrenza in sella diventano una delle parti fondamentali dei suoi viaggi che gli permettono di poter visitare paesi e luoghi in tempi brevi.

In sella della sua mtb parte per lunghi viaggi iniziando nel 2010 in CORSICA, la prima facile in solitaria usata come test per i successivi grandi progetti.

Nel 2011 è la volta dell’ Islanda, un viaggio tra deserti e ghiacciai caratterizzato da percorrenze lunghissime; nel 2012, 2013, 2014, la grande traversata delle alpi in Mtb: in 3 anni, dedicando 10 giorni nel 2012, 8 giorni nel 2013 e nel 2014, compie l’intera traversata dell’arco alpino, con partenza da Ventimiglia e arrivo a Trieste . Nel 2014 dopo aver concluso la Traversata delle Alpi ed aver percorso molti tratti a piedi durante le alte vie, inizia ad utilizzare la mtb in modo ancor più alternativo ed estremo. Nel 2016, avendo poco tempo libero disponibile per lunghi viaggi, decide di iniziare La Traversata degli Appennini partendo da Ventimiglia.

Nel 2017 TRANSPIRENEI e in 9 giorni attraversa in solitaria l’intera dorsale Pirenaica. Nel 2018 NORDLAND: cicloalpinismo oltre il circolo polare artico. La meraviglia del sole a mezzanotte, con tanto ciclo alpinismo nelle Lofoten e l’attraversamento dell’estremo nord Norvegese sino a Capo Nord. Il fantastico parco di Abisko in Svezia e tanto altro per un viaggio difficile, sempre in solitaria, contraddistinto anche da un meteo non proprio favorevole.

Il Caucaso

Nel 2019 CAUCASUS CROSSING THE MTB EXPLORING: un viaggio avventuroso nel grande Caucaso in Georgia sarà l’esperienza più importante vissuta viaggiando in bicicletta. Per la prima volta sperimenta la condivisione di un percorso con 2 compagni. Il viaggio è studiato nei minimi particolari e necessita di alcuni permessi militari per attraversare i luoghi al confine con Cecenia e Daghestan. I panorami, le cime raggiunte, i sentieri, l’ospitalità offerta da un popolo povero con diverse abitudini, danno un valore aggiunto all’ avventura.

Islanda

Nel 2022 ICELAND MTB EXPLORING: questo viaggio come sempre organizzato nei minimi dettagli porterà Lazzarini e i suoi compagni in cima ai vulcani e a lambire grandi cascate. Percorrere questo itinerario in bici presenta grandi difficoltà che sono ulteriormente aggravate dalla voglia esplorativa che sfocia nel raggiungimento per primi assolutidi alcune cime e vulcani incontrate durante il percorso. Un’altra grande impresa conclusa con successo descritta e presentata in varie località con un filmato mozzafiato tra riprese aeree con drone ed action cam .

Nel 2023 KIRGHIZISTAN EXPLORING: un’ avventura incredibile ha portato Lazzarini e un suo compagno alla scoperta di questo paese sulla via della seta. Con le loro mtb hanno percorso un trekking durissimo raggiungendo per primi passi a 4000 metri con le loro biciclette in spalla cariche di borse; hanno guidato in canyon dai colori impressionanti esplorando per primi questi luoghi al fuori dalla Silk Road dove nessuno aveva mai pensato poter percorrere in mtb.

Serata davvero fantastica grazie al racconto di viaggi incredibili e alla proiezione di filmati mozzafiato.