Rotary Club Fiorenzuola d’Arda , l’Associazione “Progetto Vita” dona un defibrillatore destinato all’Ospedale ucraino di Kitsman”

L’Associazione “Progetto Vita”dona al Rotary Club Fiorenzuola d’Arda un defibrillatore destinato all’Ospedale ucraino di Kitsman”. Nel corso dell’ultima conviviale del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda la Presidente Federica Arduini ha avuto modo di sottolineare alcuni concetti ribaditi in occasione dell’incontro organizzato il 17 febbraio 2024 , presso il Comune di Fiorenzuola , per formalizzare il dono di un defibrillatore, da parte dell’associazione “Progetto Vita”: “I rotariani e coloro che con loro collaborano alla realizzazione dei service, possono creare un supporto operoso, concreto e generoso , rivolto alle popolazioni in difficoltà , operando secondo i dettami del Rotary International”.

Rotary Club Fiorenzuola d’Arda e Progetto Vita

Nel corso dell’incontro, organizzato nella splendida cornice della Sala dell’Orologio, Silvana Passera, referente e socio fondatore di “Progetto Vita”, che presenziava insieme ai volontari di Fiorenzuola, ha consegnato nelle mani di una commossa Olga Petraschuck il defibrillatore (DAE), destinato al reparto di terapia intensiva. L’atto di donazione è sottoscritto dai Presidenti delle due associazioni : Daniela Aschieri per “Progetto Vita” e Federica Arduini per il Rotary Club Fiorenzuola.

Rotary Club Fiorenzuola d’Arda i riconoscimenti alla Dottoressa Aschieri

Occcorre ricordare che la d.ssa Daniela Aschieri, fondatore e presidente di “Progetto Vita” ha ricevuto, per l’attività svolta , importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale e che Piacenza si configura come la città più cardioprotetta d’Europa con oltre 1100 defibrillatori semiautomatici DAE installati di cui 40 solo a Fiorenzuola d’Arda.

Rotary Club Fiorenzuola d’Arda continua la sua opera

La Presidente Arduini ha ricordato che il Rotary Club Fiorenzuola sta continuando a fornire aiuti alla popolazione dell’Ucraina, grazie all’impegno dell’instancabile Olga, che da ormai da tre anni raggiunge costantemente l’Ucraina, suo Paese d’origine, con i contributi resi disponibili. Nei giorni scorsi predisposti da parte del Rotary altri materiali ortopedici (carrozzine , deambulatori, stampelle) – cui si aggiungerà il defibrillatore – donato con grande generosità. “Un miracolo d’amore che potrà salvare tante vite”, è stato il commento, carico di gratitudine.

Il Comune di Fiorenzuola non ha mancato di rivolgere il proprio plauso all’iniziativa, condividendone in toto le finalità. L’Amministrazione era rappresentata del Sindaco Romeo Gandolfi, dal vicesindaco Paola Pizzelli, dagli assessori Elena Grilli , Franco Brauner, Marcello Minari e dal Presidente del Consiglio Comunale Federico Franchi.

Associazione Progetto Vita

L’Associazione “Progetto Vita” di Piacenza , è presente sul territorio da 26 anni e può contare su un nutrito gruppo di volontari che realizzano varie attività nel territorio dell’intera provincia. Con l’aiuto del 118 l’associazione organizza corsi di formazione ed aggiornamento sull’uso dei defibrillatori ; organizza giornate di screening cardiologico gratuite; propizia eventi di raccolta fondi ( nota la giornate delle “Noci del Cuore”).