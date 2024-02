Filarmonica Arturo Toscanini al Teatro Municipale di Piacenza il 23 febbraio

La Stagione Concertistica 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza prosegue venerdì 23 febbraio, alle ore 20.30, con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Francesco Cilluffo, impegnata in una prima esecuzione assoluta: la Grande Bagattella per orchestra di Orazio Sciortino, nuova commissione del Teatro Municipale di Piacenza e de La Toscanini. Sul palco anche il violinista Charlie Siem, protagonista nel Concerto per violino e orchestra n. 1 di Max Bruch. In chiusura della serata la Sinfonia n. 1 op. 39 di Jean Sibelius.

Appena nominato “Compositore dell’anno” ai prestigiosi International Classical Music Awards 2024, il musicista siciliano Orazio Sciortino presenta in prima assoluta la sua nuova composizione Grande Bagattella per orchestra al Teatro Municipale di Piacenza, e in replica sabato 24 febbraio all’Auditorium Paganini di Parma. Il brano, pubblicato da Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica, è una sorta di azione musicale nella quale timbri diversi e riconoscibili diventano gli attori di una drammaturgia sonora. Se Bagattella è un termine che si usa per indicare una cosa di poco conto, “grande” bagattella diventa un ironico paradosso, una contraddizione. Il frammento di un noto Saltarello del XIII secolo viene scomposto, modificato, citato e trasformato in puro effetto, diventando turbinoso fino, appunto, ad un paradossale dissolversi.

Pianista e compositore, Orazio Sciortino (Siracusa, 1984) collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere. Nella motivazione del premio della giuria internazionale degli ICMA 2024, si legge che “coniuga una profonda conoscenza della tradizione con uno spirito aperto che si riflette in una scrittura musicale libera da vincoli, aperta alle suggestioni della modernità, ma sempre fortemente personale e riconoscibile: il suo catalogo, insomma, riflette la figura ideale di un compositore del XXI secolo, il cui talento trascende i vincoli ideologici del passato».

Il concerto di venerdì vedrà sul podio della Filarmonica Toscanini Francesco Cilluffo, Direttore Principale dell’irlandese Wexford Festival Opera, regolarmente presente in importanti teatri italiani e all’estero in campo operistico e sinfonico, e la presenza di Charlie Siem, uno dei giovani violinisti più celebri dei nostri tempi, chiamato a interpretare il Concerto per violino e orchestra n. 1 di Max Bruch (1838-1920), il primo e più noto dei tre concerti per violino scritti dal compositore tedesco.

Siem si è esibito con molte delle più rinomate orchestre e complessi da camera del mondo e ha lavorato con direttori d’orchestra quali Charles Dutoit, Edward Gardner, Yannick Nézet-Séguin, Sir Roger Norrington, Libor Pešek e Yuri Simonov. Ha eseguito il Concerto per violino e orchestra di Bruch con la Filarmonica di Israele e Zubin Mehta e ha realizzato numerose registrazioni con Warner Classics e Sony Classical.

A completare il programma, sarà la Sinfonia n. 1 op. 39 in mi minore composta nel 1898 dal finlandese Jean Sibelius (1865-1957), eseguita per la prima volta nel 1899 dall’Orchestra Filarmonica di Helsinki sotto la direzione dello stesso compositore e, nella versione definitiva, a Berlino nel 1900, rivelatrice del forte temperamento creativo del musicista, che si esprime in modo appassionato e drammatico